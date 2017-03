El mundo de los negocios

Oficinas

Desarrollado por Raghsa, el edificio Madero Riverside está compuesto por 10 plantas libres, 8 de ellas 1411 m2, una de 3634 m2 y otra de 699 m2. Ubicado en Puerto Madero, representa la clase de edificio corporativo que demandan las grandes compañías nacionales e internacionales: amplio, moderno, funcional y con posibilidad de reinventar el espacio para cualquier función. Actualmente, tiene 5 plantas disponibles, mientras que el resto fueron alquiladas por SURA y Shire.En el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria, IRSA Propiedades Comerciales brinda su apoyo a Alcorta Shopping y Mediapila, organización sin fines de lucro que enseña el oficio de la costura, en el marco de la campaña que llevan adelante para promover la inclusión laboral a través de la capacitación para mujeres de bajos recursos. Por ello, ofrecen un neceser que podrá ser adquirido hasta el 12 de marzo en forma exclusiva con una factura de compra de $1000 o más.Al cierre del mes de febrero, el Grupo Aerolíneas reportó sólidos resultados operativos transportando 1.015.481 pasajeros, un 25% más que en el 2015 y un 4,4% más que en febrero del 2016. La red que más creció fue la de vuelos regionales con un 40% más de pasajeros respecto de 2015 y de un 11% más respecto de 2016. Hubo también récord histórico de pasajeros transportados en un solo día con 40.481 personas que volaron en toda la red el viernes 24 de febrero. La ocupación de los vuelos continúa creciendo. Durante febrero fue de 84%, es decir 2,9 puntos sobre el año 2016 y 3,8 puntos sobre el año 2015. Estos resultados se lograron con niveles de puntualidad promedio de 87% en febrero, 2 puntos por encima de la marca de 2016 y 5 puntos por encima de la marca de 2015.El Departamento de Formación y Capacitación de la Bolsa de Cereales y la Fundación MATba informan que el 4 de abril comienza una nueva edición del curso "Futuros y Opciones I", a cargo del Licenciado Omar Carulias. Está orientado a productores, participantes de la cadena agroindustrial, operadores de mesas corredoras, ejecutivos y gerentes medios de empresas relacionadas, estudiantes universitarios y otros participantes del mercado que deseen conocer la operatoria de esta herramienta. Informes a www.bolsadecereales.org/capacitacion.Yerba Mate CBSé anuncia que su Fan Page (www.facebook.com/yerbacbse) y su cuenta de Instagram (www.instagram.com/yerbamatecbse) se encuentran liderando la plataforma digital en la categoría Yerba Mate por tercer año consecutivo. Este reconocimiento lo brinda SocialBakers, uno de los medidores de Social Media más grande del mundo y referente de análisis del valor digital de las empresas en Internet.Entre el lunes 20 y el viernes 24 de marzo próximos tendrá lugar la misión comercial al Reino Unido, organizada por la Cámara de Comercio Argentino–Británica conjuntamente con la Cancillería Argentina. El propósito es generar nuevas relaciones de valor y contactos de negocios, así como despertar el interés británico para invertir en estos sectores estratégicos para la Argentina. La misión estará orientada a los sectores de Agrobusiness, Energía (Convencional y No convencional), Minería, Infraestructura - PPP, IT, Telecomunicaciones & Servicios de valor agregado; Banking & Servicios Financieros y Food & Drinks. Informes e inscripción al 4394-2762.Kelvinator celebra el Mes de la Mujer con las mejores alternativas para regalar o regalarse. Dentro de su oferta disponible, la compañía resalta la línea de Heladeras, Microondas y Hornos eléctricos. Al respecto, Natalia Estevez, Marketing Manager de la marca afirmó que la empresa busca "acercar a los consumidores propuestas que combinan diseño, innovación y tecnología para los consumidores más exigentes". Más información en www.kelvinator.com.ar.Santander Río estará presente en la feria agropecuaria Expoagro 2017 para presentar sus productos y servicios financieros, junto a diferentes beneficios especialmente pensados y diseñados para el sector agropecuario. En esta oportunidad, el stand del Banco estará ubicado en el lote 249, en la intersección de la calle 10 y la calle 3, del predio ubicado en el kilómetro 225, de la Ruta Provincial 9, en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.El jueves 30 de marzo, EF (Education First) realiza la séptima edición de la Feria Internacional de Estudios Hello World. El encuentro reúne a especialistas del sector que darán charlas sobre destinos, experiencias y cursos en el exterior. El evento será de 15 a 20 en Billinghurst 1833, 8º piso, Ciudad de Buenos Aires y en simultáneo en ocho provincias del país. La entrada es libre y gratuita. Informes e inscripción en www.feriahelloworld.com.ar.Por undécimo año consecutivo, Fundación Gas Natural Fenosa, a través de su Programa Primera Exportación, convoca a postularse para la beca de Capacitación y Negocios a realizarse del lunes 12 al viernes 16 de Junio en la ciudad de Barcelona, España. La capacitación, que será a nivel posgrado, se realizará en la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra y será impartida por los docentes más prestigiosos del Master de Negocios con América Latina de esta universidad. La Fundación entregará 15 becas. Más información al 4309-2606.Sui Color, en asociación con la empresa Sitex, inauguraron el segundo Espacio Sitex, ubicado en Emilio Mitre 1546, en el barrio de Parque Chacabuco. El nuevo showroom cuenta con un diseño especial para que el cliente pueda apreciar la gran variedad de colores y texturas de los revestimientos, además de conocer la forma de aplicación que ellos requieren. Más información en www.propimat.com.ar.La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y su brazo académico, la Fundación Profesional para el Transporte, participarán por primera vez en la Expoagro con un stand expositor en zona cubierta. Allí, entre otras acciones, se entregarán información sobre el estudio realizado por el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, el cual muestra la escasa incidencia del costo logístico en el precio final de un producto.Se abrió la convocatoria para participar del primer reality show de Hip Hop de Argentina "Fantoche te mueve", un concurso de rap destinado a poner a prueba la destreza de jóvenes, en una competición de rap improvisado -free style-. Todos los interesados en participar tienen tiempo hasta el 14 de marzo para inscribirse. Cada competencia se reflejará en episodios trasmitidos en la web fantoche.com.ar.Carrefour Argentina presenta la primera línea propia de productos orgánicos bajo el sello BIO. La iniciativa responde a la estrategia de la compañía de fomentar la alimentación saludable entre sus clientes. En esta primera etapa incluirá aceite de oliva extra virgen, harina de maíz, mate cocido, té verde, miel y yerba.Alistate presenta una plataforma web para armar listas de regalos para casamientos online, de forma simple, ágil y segura. La compañía de origen argentino lanzó su nuevo sitio, alistate.net, que tiene alcance regional y se ofrece como una solución práctica e innovadora para parejas de nuestro país, Chile, Uruguay, Perú y Colombia. El nuevo diseño es dinámico y creativo, y propone una estructura sencilla a la hora de familiarizarse con la plataforma.Éxito, marca líder de Ledesma, presentó su nuevo cuaderno cuadriculado grande E3, de 1 x 1 cm. Con un diseño funcional al enfoque actual de la enseñanza de las Matemáticas, viene en rojo, verde y azul y trae 48 hojas.Perramus anuncia el lanzamiento de su exclusiva colección Otoño / Invierno 2017. Esta temporada presenta trenchs, como así también abrigos en lana, sacos, camperas y montgomeries tanto para hombre como para mujer. Volverán a estar presentes las texturas satinadas y los cuellos con piel serán el must para este invierno. La paleta de colores abarca los tonos grises, negros, azules, rojos y marrones. Más información en www.perramus.com.ar.