Suteba confirmó que para el miércoles y en Buenos Aires serán tres días sin clases

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) decidió esta tarde adherir al paro internacional de mujeres del 8 de marzo con una huelga de 24 horas a realizar por los docentes adheridos a ese gremio sin diferencia de sexo.

Según confirmó Romina del Pla, titular de Suteba de La Matanza, a Cronista.com, la decisión fue tomada por todas las filiales del gremio.

El del miércoles es un "paro" internacional en reclamo de los derechos de la mujer a la que los sindicatos se pliegan de distintas formas. Algunos, sin dar directivas explícitas y otros, con asambleas, convocatorias a participar en las marchas o paros de distinta magnitud, algunos de sólo una hora y otros más extensos.

La crisis por la paritaria

El paro del 8 del mayor gremio docente de la Provincia, conducido por Roberto Baradel, sigue al paro nacional docente del lunes 6 y el martes 7, al que se pliegan la mayor parte de los sindicatos de maestros de todo el país, entre ellos los bonaerenses, por lo que, al menos en Buenos Aires, se sucederán tres días seguidos de paro.

Hoy, junto con la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y los otros gremios de maestros bonaerenses, Suteba rechazó la oferta del gobierno de María Eugenia Vidal de hacer un pago a cuenta de una suma no remunerativa (de entre $ 800 y $ 2000 pesos, según la escala salarial) a cuenta de lo que se termine acordando en la paritaria. La oferta, la tercera que rechazan los sindicatos bonaerenses, incluía como condición sine qua non que los docentes de la Provincia no se plegaran al paro nacional del 7 y 8... un requisito que los sindicatos rechazaron de plano.

Ante el nuevo estancamiento en las negociaciones, el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria en el conflicto, pero los gremios sostienen que la medida es ilegal porque, argumentan, el Ministerio no tiene poder para dictarla en el marco de una huelga nacional.

Más allá de que casi no hay paritarias provinciales resueltas, el paro nacional del lunes y martes -ratificado nuevamente hoy- es en reclamo de la convocatoria a una paritaria nacional. El Gobierno de Mauricio Macri sostiene que esa paritaria no es necesaria porque sólo tiene como fin fijar el sueldo mínimo para los docentes y eso ya fue fijado el año pasado cuando se decidió que el mismo tiene que ser un 20% mayor que el Salario Mínimo Vital y Móvil.