Cristina Kirchner pidió la exención de prisión para su hija

La ex presidenta Cristina Fernández pidió hoy la "exención de prisión" para su hija Florencia Kirchner, argumentando que el juez federal Claudio Bonadio "intentará privarla de su libertad".

La propia ex mandataria anunció en la red social Twitter la presentación que efectuaron esta mañana sus abogados, encabezados por José Beraldi.

Florencia y Máximo Kirchner están citados a indagatoria para el próximo lunes por el juez Bonadio en el marco de la causa denominada "Los Sauces".

"Según fuentes de información confiables, en las próximas horas se intentará privar a mi hija Florencia Kirchner de su libertad ambulatoria en la presente causa. Si bien no existe el más remoto justificativo legal que pudiera sostener tan descabellada decisión, no es menos cierto que las barbaridades jurídicas que se vienen cometiendo impiden descartar desatinos aún mayores. Las pruebas están a la vista", sostuvo la ex mandataria en el escrito.

Pese a que Florencia Kirchner es mayor de edad, su madre se presentó en el expediente para peticionar la exención de prisión "en representación" de ella.

"No voy a tolerar que mi familia sea sometida a semejantes vejámenes. Por tal motivo, ajustándome estrictamente a las reglas que establece la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos y la reglamentación que de ellos efectúa el Código Procesal Penal de la Nación, requiero para mi hija Florencia Kirchner el otorgamiento de la exención de prisión", resume el escrito

Además, Cristina Fernández sostuvo que "corresponde que la exención de prisión le sea otorgada bajo caución juratoria", es decir "bajo palabra".

"Debo advertir que, como otro capítulo más de la persecución judicial, todos los activos de Florencia Kirchner, y que fueran heredados, se encuentran embargados. Incluso, como una muestra más de abuso de poder, han embargado su salario, que como tal es de carácter alimentario, además de haberse decretado su inhibición general de bienes", recordó la ex presidenta.

"Por ende, de considerarse necesaria una caución real, los bienes que se encuentran bajo cautela judicial resultan harto suficientes para satisfacer tal imposición, por cierto totalmente injusta", abundó.

El escrito de la ex presidenta reproduce el tono crítico con que viene aludiendo a la situación judicial que atraviesan ella y su familia y allegados.

"La presente causa, iniciada ya hace casi un año por una nueva denuncia de la diputada Stolbizer quedó radicada, posiblemente a raíz de la manipulación del sistema informático de asignación de expedientes, ante este Juzgado Federal N° 11. Recientes estudios periciales llevados a cabo en otras actuaciones han acreditado de manera contundente cómo pueden resultar vulnerados tales sistemas informáticos, a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación, hoy controlados por los representantes del gobierno y de lo que denomino partido judicial", embistió la ex mandataria.

"El Poder Ejecutivo Nacional alimentó esta persecución a través de insólitos informes de “inteligencia” practicados por la Unidad de Información Financiera, a cargo de un ex asesor legal del Fondo Monetario Internacional e integrada por un familiar directo del Presidente de la Nación, y también por ex ejecutivos del HSBC, entidad financiera que fuera denunciada durante mi gestión como Presidenta, en una acción conjunta con información sobre 4.000 cuentas no declaradas que le fuera suministrada a la AFIP por el Gobierno de Francia", concluyó.

La propia ex presidenta deberá declarar en indagatoria (como imputada) ante Bonadio el próximo 7 de marzo.