u$s 561 millones

Es lo que subieron las reservas internacionales ayer. Alcanzaron los

u$s 51.112 millones, su mayor nivel desde agosto de 2011. Las reservas suben por el ingreso de los dólares conseguidos por el Tesoro y las provincias a través de emisiones de bonos, como la colocación por

u$s 500 millones que

hizo Córdoba

la semana pasada