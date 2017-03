Superávit comercial en febrero

Brasil registró un superávit comercial récord de u$s 4560 millones para el segundo mes del año, indicó el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios.

Economistas consultados en un sondeo de Reuters esperaban un superávit de u$s 3270 millones.

Las exportaciones totalizaron u$s 15.472 millones y las importaciones alcanzaron los u$s 10.912 millones.

El saldo positivo en febrero fue un 49,9% superior al registrado en el mismo mes de 2016 (u$s 3042 millones) y mejor que el de enero (u$s 2725 millones).

Al divulgar los datos del primer bimestre de 2017, el secretario de Comercio Exterior, Abrão Neto, afirmó que el aumento de la importación de bienes intermedios (19,5%) es una señal de que la economía retoma su crecimiento.

El Banco Central prevé para 2017 un nuevo saldo positivo, aunque inferior al del año anterior, que sitúa en unos u$s 44.000 millones.