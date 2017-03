El Tiro Federal se convertirá en un parque que incluirá torres de lujo

En los próximos días se difundirá el llamado a la licitación para el desarrollo del futuro Parque de la Innovación, una suerte de campus universitario que se realizará sobre los terrenos que hoy ocupa el Tiro Federal. Parte del master plan que surgirá del proyecto que ganó el concurso urbanístico oficial incluiría torres de lujo, con precios que superarán los u$s 5000 por metro cuadrado de venta. Competirán directamente con los actuales edificios de mayor categoría cercanos, como el Chateau donde los valores inmobiliarios están entre los más altos del país.

Según relató a El Cronista Damián Tabakman, el responsable de la pata inmobiliaria del proyecto ganador diseñado por el arquitecto Alberto Varas, dentro del master plan, el frente sobre Libertador es apto para construir 120.000 metros vendibles en dos parcelas. Allí se pueden desarrollar torres de las características de las que se encuentran cruzando la avenida, entre ellos las lujosas Chateau.

Se estima que el valor de construcción es de alrededor de u$s 1500 por metro cuadrado (m2) y tiene una incidencia de otros u$s 1500 del terreno. Esto crea un piso para que el valor en la preventa sea de alrededor de u$s 4500 y luego superarán los u$s 5000.

El destino de esas parcelas está sujeto a licitación pública y los adjudicatarios podrán seguir el proyecto ganador y contratar a sus creadores o no. Pero estos desarrollos de vivienda no son los únicos que incluirá el Parque de la Innovación.

El master plan del proyecto ganador incluye la creación de una avenida paralela a Udaondo, que conectará Libertador con la Ciudad Universitaria, sobre la que habrá parcelas aptas para construir edificios en altura. La idea es armar un borde para los clubes existentes, desde el Cenard hasta la General Paz. Allí las vistas prometen ser amplias, a grandes espacios verdes y al Río de la Plata. Según los responsables del proyecto se sumarán al mercado más de 100.000 m2 de venta de gran valor inmobiliario incorporará, lo cual le permitirá al Estado generar ingresos del orden de los u$s 100 millones.

Para Tabakman incluso, esta tira de parcelas en el futuro tendrá más valor que las torres que sobre Libertador.

El plan diseñado para el Parque de la Innovación está basado en la idea de interconexión entre avenidas, universidades y el Río de la Plata, con edificaciones para usos muy variados. Según establecía el programa, 60.000 m2 de superficie deben construirse para edificios públicos y otros 60.000 para educación (universidades, centros de estudio, laboratorios). Además, debe haber 300.000 m2 para otros usos como centros médicos y auditorios.

La idea del gobierno porteño es que el Parque de la Innovación funcione como un campus que reúna instituciones públicas y privadas destinadas a la innovación, la enseñanza superior y la investigación científica aplicada. Su ubicación estratégica permitirá, por ejemplo, conectar Ciudad Universitaria, la Escuela ORT y la Universidad Torcuato Di Tella.

El uso de los terrenos donde se ubica el Tiro Federal tuvieron todo un año de idas y vueltas judiciales pero finalmente el Gobierno logró avanzar con el proyecto que comenzaría a construirse este año y venderse a partir del próximo. Esa operación es determinante, ya que financiará parte del resto de las obras y un porcentaje se destinará a la urbanización de la villa 31.