Dictan la conciliación obligatoria y habría fútbol este fin de semana

Finalmente, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen los dirigentes de los clubes argentinos por las deudas económicas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el sindicato de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). De esta forma, este fin de semana finalmente habrá fútbol en la Argentina.

Antes de ingresar a la reunión pautada para las 16 con los directivos de los clubes, el titular de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, reveló que "hasta hace media hora" el dinero del Gobierno nacional por la rescisión del programa "Fútbol para Todos" aún no había sido transferido, condición clave para el retorno del fútbol argentino este fin de semana.

"Hasta hace media hora, no estaba en la AFA el depósito. Los descuentos son los normales sobre los 350 millones de pesos, hasta donde sé va a hacer esa plata. La liquidación del Gobierno creo que es sin ningún descuento, pero cuando nosotros paguemos sí tenemos que pagar impuestos", remaracó Pérez, en diálogo con la prensa, para descartar que se trate de menos dinero del acordado.

Pérez llegó para participar de una reunión con los dirigentes de los clubes de Primera División, previo a un encuentro con Sergio Marchi, secretario general de FAA.

Más tarde, a partir de las 19, será el turno de la reunión de los capitanes de los clubes, que finalmente tomarán la decisión de sostener el paro -más allá de la conciliación obligatoria- o presentarse a jugar.

"No pude hablar con Marchi, pero me parece que si los jugadores quieren responder a sus compañeros, yo no estoy en desacuerdo con eso", añadió Pérez.

En tanto, los planteles que tienen que viajar para jugar sus partidos ya emprendieron sus respectivos recorridos.

Fue el caso del plantel de Belgrano de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza, que tienen programados sus encuentros para mañana ante San Lorenzo y Rosario Central, respectivamente, y que si se levanta la huelga estarán a disposición para jugar.

Más temprano, la AFA había amenazado con sancionar a los equipos que no se presentaran con la quita de puntos y hasta se barajó la posibilidad de que los clubes salgan a los campos de juego con la presencia de juveniles.