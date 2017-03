El Gobierno emite más deuda por u$s 1000 millones

El Gobierno nacional dispuso hoy la emisión de Letras del Tesoro por u$s 1000 millones, en dos tramos de u$s 500 millones cada uno, con vencimientos en mayo y septiembre de 2017 y tasas de interés que oscilan entre el 2,75% y el 3,35% anual.

Así lo establece la Disposición 6-E/2017 de la Subtesorería General de la Nación, publicada en el Boletín Oficial.

La primera se trata de una ampliación de la Lete emitida el 13 de febrero último por u$s 750 millones, a la cual se le suman u$s 500 millones, con las mismas condiciones que la operación anterior. Su vencimiento es el 26 de mayo próximo y como el precio de licitación es de u$s 993,93 por cada u$s 1.000 de valor nominal, su tasa nominal anual implícita es de 2,75%.

La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

La otra Lete emitida, también por u$s 500 millones, vence el 15 de septiembre próximo, y del mismo modo que la primera, se licita a cupón cero, pero como el precio es de u$s 982,59 por cada u$s 1.000 de valor nominal, el interés será de 3,35%.

Esta colocación forma parte del marco del cronograma de licitaciones publicado el 2 de enero de este año con vencimiento el 26 de mayo para las Letras a 81 días y el 15 de setiembre para las de 193 días, informó el ministerio de Finanzas la semana pasada a través de un comunicado de prensa.

La licitación se realizará por adhesión. Para participar, se deberán indicar las cantidades que se desean suscribir en valor nominal.

Además, la suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses y el tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación ‘A‘ 3500 del día miércoles 1 de marzo de 2017.