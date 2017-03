El BM aprueba créditos por u$s 880 millones

El Banco Mundial (BM) otorgó a la Argentina tres créditos por u$s 880 millones para vivienda, urbanismo y energías renovables, informó el Ministerio de Finanzas.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del BM, aprobó dos proyectos por u$s 400 millones para mejorar las condiciones de hábitat y vivienda y otro por u$s 480 millones de garantía para impulsar inversión en energías renovables.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, sostuvo que esa garantía "es un ejemplo de los beneficios concretos para los argentinos de lograr inversiones y financiamiento para proyectos productivos y para el desarrollo de infraestructura; en este caso en un rea estratégica como la de energías renovables".

De los u$s 400 millones destinados a construcción de vivienda, u$s 200 millones "están destinado a la transformación de asentamientos urbanos informales del rea Metropolitana Buenos Aires, como la Villa 31 (u$s 170 millones), en la Capital Federal, y la Villa Carlos Gardel (u$s 30 millones), ubicada en el partido bonaerense de de Morón.

El préstamo es a 29 años de plazo, con un período de gracia de seis, y además, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires aportarán en contrapartida 42,5 millones de dólares.