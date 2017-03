El Presidente confirmó que habrá dos decretos por conflictos de intereses

En su discurso ante representantes de ambas cámaras del Congreso, el presidente Mauricio Macri anticipó que desde el Ejecutivo se impulsarán en los próximos días dos decretos sobre juicios y contrataciones para la gestión de conflictos de intereses que involucren a funcionarios. La decisión se emparenta con un intento del Gobierno de mirarse el ombligo ante las recientes denuncias contra el jefe de Estado por irregularidades en la firma del acuerdo del acuerdo con el Correo Argentino y el otorgamiento de rutas aéreas a Avianca.



Pocas horas antes del discurso, Macri fue imputado junto a su padre por el fiscal federal Jorge Di Lello, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias, en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino, puntualmente en el otorgamiento de rutas a Avianca.





"Quiero que todo sea transparente y abierto, que nadie dude de las decisiones que toma este Presidente, y mi deber ético es defender el interés público y el patrimonio del Estado", subrayó en una alusión indirecta a esos temas.





E insistió con la necesidad de que la Oficina Anticorrupción "cree un mecanismo para separar" su actuación "ante cualquier suspicacia frente a un potencial conflicto de intereses". "En los próximos días publicaremos dos decretos", anticipó.





El debate sobre promover la transparencia gubernamental en este tipo de casos se gestó a raíz de la experiencia de los últimos meses.





Las acusaciones en contra del Presidente desgastaron su imagen en algunas mediciones que preocuparon en Casa Rosada.



"No podemos permitir que se dude sobre esta gestión, que siempre combatió la corrupción", deslizaron.



Lo que genera preocupación en el Gobierno, aunque no lo reconozcan públicamente, es la cantidad de casos que surgieron desde Comodoro Py en los que se lo involucra a Macri. "Falta un interlocutor", revelaron a El Cronista fuentes judiciales. Ese nexo, que según Elisa Carrió cumplía desde las sombras Daniel Angelici, hoy no existe. "Y por eso nos desayunamos con noticias como estas", se quejaron desde la Rosada en referencia a la imputación que ayer temprano hizo Macri.