A diez días de la fecha límite, recién cerró el segundo fondo del blanqueo

En la cuenta regresiva para el final del blanqueo, los fondos comunes de inversión cerrados compiten por canalizar el capital de aquellos adherentes al sinceramiento fiscal que postergaron su decisión hasta el final, y así evitar pagar la penalidad de 15% que impone la ley.

Uno de los primeros en cerrar su etapa de suscripción fue el instrumento creado por SBS Asset Management para invertir en infraestructura, que logró levantar u$s 115 millones. De esta forma, se convirtió en el fondo más grande hasta ahora desde que comenzó el sinceramiento fiscal.

"El piso para poder consolidar este fondo era de u$s 40 millones, así que estamos más que contentos con el resultado que obtuvimos, donde la demanda de los inversores casi consigue tripicarlo", explicó a El Cronista Norberto Mathys, vicepresidente del Banco de Valores, entidad custodia de este instrumento.

En estos días, varios fondos estarán buscando la atención de los blanqueadores. Por ejemplo, mañana el fondo de energías renovables que presentó Cohen S. A en conjunto con KBR Group comenzará su suscripción.

Este fondo, según explicaron desde la administradora, invertirá en la construcción de tres parques eólicos, uno de 75 MW de potencia instalada y dos de 50 MW situados en las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Río Negro. También podrá financiar el desarrollo de parques de generación de energía solar.

Tal como establece la ley, el monto mínimo de suscripción es de u$s 250.000 y como máximo un cuotapartista puede aportar u$s 10 millones.

En tanto, otros fondos cerrados extenderán su etapa de suscripción hasta mediados de la semana que viene. "Quisimos estirar este período lo máximo posible, para poder captar hasta el último de los indecisos", dijo un player al ser consultado.

En danza están los fondos de real estate de Consultatio y Compass. El primero, con el sello del desarrollador Eduardo Constantini, invertirá en tres proyectos, uno de ellos es un emprendimiento residencial de u$s 38 millones de inversión -incluida la tierra- que construirá en un macro lote de Nordelta, en el que las unidades se pre venderán a un promedio de u$s3000 por metro cuadrado.

El producto, que extenderá su etapa de suscripción hasta el 7 de marzo, busca captar entre u$s 10 y u$s 200 millones, tanto de cuotapartistas blanqueadores, como de inversores institucionales. En la etapa de parking, el fondo levantó u$s 30 millones y apuesta a un piso de otros u$s 50 hasta su emisión.

El de Compass apuesta a la construcción de edificios en zonas urbanas, en alianza con el retailer Fravega.

Ambos finalizarán su etapa de suscripción el próximo martes. Lo mismo que el segundo fondo que Allaria Ledesma lanzó al mercado: el FCI cerrado inmobiliario Allaria Argencons Distrito Quartier Puerto Retiro, que invertirá en Puerto Retiro, una zona de la Ciudad que tiene un gran potencial de crecimiento gracias a la creación del Paseo del Bajo, impulsada por el Gobierno porteño.

First Corporate Finance Advisor también compite con un fondo cerrado que invertirá en empresas del sector agrícola.

Una fuente del sector explicó que, si bien no pueden conocerse los resultados parciales de estas colocaciones, todos estos fondos ya han alcanzado el piso mínimo para su creación y que las administradoras son optimistas con los resultados que se puedan obtener en el último minuto.

"Sin dudas, estos fondos podrían haber tenido un mayor potencial, pero la falta de la Ley de Mercado de Capitales, hizo que tuvieran un debut más modesto", coincidió Mathys, pero se mostró confiado: "El blanqueo ya fue un éxito, y la industria de fondos comunes de inversión cerrados tienen buenas perspectivas más allá de esto. Podrán salir nuevos instrumentos más adelante", dijo.