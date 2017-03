La fortuna de Carlos Slim ya se achicó u$s 16.000 millones desde que se lanzó Trump

El 15 de junio de 2015, el día antes de que Donald Trump lanzara su candidatura presidencial, la fortuna del mexicano Carlos Slim ascendía a unos u$s 67.000 millones. Hoy suma u$s 51.000 millones. Nadie en el mundo perdió más que el magnate de las telecomunicaciones desde el ascenso de Trump, al menos medido en dólares. Actualmente ocupa el sexto puesto en el ranking de multimillonarios de Bloomberg cuando supo ostentar el primero.



Algunos de motivos detrás de su tropiezo no tienen, por supuesto, nada que ver con la política americana, aunque la retórica hostil del actual presidente de los Estados Unidos y la consecuente debacle del peso mexicano fueron claves en el proceso que evaporó u$s 16.000 millones de su fortuna.



Curiosamente, su fortuna menguante ayudó a potenciar su popularidad al punto de que hoy se lo menciona como candidato para la elección presidencial del año que viene. Luego de que Slim se reuniera con Trump en diciembre, muchos mexicanos alarmados y ofendidos por las amenazas de deportación empezaron a ver con otros ojos al magnate local. Un sondeo realizado por el periódico El Universal en enero mostró que Slim es considerado el candidato más apropiado para enfrentar a Trump, superando al populista Andrés Manuel Lopez Obrador, hasta no hace mucho a la cabeza de las preferencias.