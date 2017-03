La CGT no fue al Congreso y apura la fecha del paro

"Otra vez nos dejaron sin luz, parece que no quieren que nos reunamos", ironizó ayer un dirigente sindical mientras se retiraba ofuscado de la sede cegetista de Azopardo 802. Es que una interrupción en el servicio eléctrico obligó al triunvirato de conducción de la CGT a terminar antes de lo previsto el almuerzo que compartían junto a Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y otros dirigentes, destinados a analizar el futuro del plan de lucha dispuesto por la central, que arrancará el martes próximo con una movilización al Ministerio de la Producción.



Durante la breve conversación, Moyano ratificó su respaldo a la labor del trío integrado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña y se evalúo la posibilidad de que durante la marcha del martes se anuncie la fecha de convocatoria a un paro general de 24 horas contra la política económica del Gobierno y el incremento de los despidos. "Es una alternativa, pero aún no fue definida", indicó uno de los gremialistas que participó del encuentro.





En tanto, otro dirigente planteó que en las últimas semanas se profundizó el distanciamiento con el Ejecutivo ("hace 15 días que no hay contactos", aseguró) y defendió la decisión de la central de no participar ayer de la Asamblea Legislativa que inauguró el presidente Mauricio Macri, pese a haber sido invitados. "No tenía sentido y lo confirmamos con el discurso.





Para el Presidente está todo bien, ni siquiera reconoció los problemas de empleo que se verifican en los sectores industriales", se quejó.





Incluso desde la central se repudió la actitud de Macri hacia el titular del Suteba, Roberto Baradel, y ratificaron su respaldo al dirigente y al paro de 48 horas convocado por los gremios docentes nacionales para el lunes y martes próximo.





Tras el almuerzo con Moyano y Barrionuevo, el triunvirato cegetista se reunió por la tarde con el bloque de senadores del PJ, en tanto para hoy tiene previsto mantener encuentros por separado con la cúpula de CAME y las organizaciones sociales que adhirieron a la marcha del martes.