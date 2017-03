Bancos públicos saldrán a financiar compra de motos en 50 cuotas al 19%

De cara a las elecciones legislativas de octubre (cuyos síntomas empiezan a sentirse en junio con el cierre de listas y sigue en agosto con las PASO), el Gobierno quiere impulsar una reactivación del consumo. Por eso, desde los bancos públicos (Nación, Provincia y Ciudad) están terminando de definir con los fabricantes y sus redes de concesionarias de motos (como Honda, Zanella, Motomel y otras) un plan de 50 cuotas a una tasa tentadora del 19% anual.



El puntapíé inicial fue las 50 cuotas que sacaron las entidades oficiales para la compra de electrodomésticos. "Está funcionando bien las 50 cuotas, también ahora con opciones de 36 o 24. Hubo ventas, los clientes empezaron a utilizarlo y por otra parte, a gran ritmo, se van incorporando nuevos rubros y comercios", cuentan en el Ciudad.



La iniciativa recién lleva tres fines de semana: el primero fue de novedad y análisis para la gente, pero así y todo tuvo buenas ventas en el arranque. Del finde largo de Carnaval aún no tienen resultados, ya que van a poder medirlo con mayor certeza a partir de este mes, porque es cuando la gente programa todas sus compras.



"Por lo que nos dicen nuestras contrapartes en los acuerdos, es decir los comercios, la financiación en 50 cuotas está siendo muy bien recibida por los clientes", relatan en las entidades públicas, que también incorporaron las 50 cuotas para turismo, construcción, supermercados y tecnología.



La novedad la acaba de dar el Ciudad al incorporar también el rubro Arte, tanto para los remates como para las ventas directas que realiza el banco en su Espacio de Arte en Esmeralda 660.



Por $ 42.000, o en 50 cuotas de $ 1302, se puede adquirir "Barrio Porteño", la obra de Raul Soldi. Otra opción más económica, por $ 18.000, o en 50 cuotas de $ 558, es llevarse "La frutera blanca", de Vicente Forte.



Las compras en 24, 36 y 50 cuotas pueden realizarse con las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal del Ciudad, con una tasa de financiación del 19% (TNA).



"Queremos que el arte, ya sea como afición o inversión, esté cada día más cerca de la gente", señala Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, que de este modo facilita la adquisición de obras en cuotas a largo plazo para, por ejemplo, armar, ampliar o diversificar una colección de arte o como reserva de valor.



Asimismo, entre las facilidades de pago que ofrece el Banco está la promoción en arte de los días jueves que consiste en un 20% de descuento en venta directa con tarjetas de crédito del Ciudad. Además, todos los días hay opción de pago en hasta 6 cuotas sin interés.



Por otra parte, aquellos interesados en vender obras de arte en Banco Ciudad, ya sean artistas o propietarios de las mismas, la entidad cobra una comisión por el servicio de subasta o venta directa el 15% más IVA del valor de cada venta realizada.

Créditos al consumo

El Banco Nación lanzó un crédito al consumo por hasta $ 80.000 en 36 cuotas fijas para financiar todos los electrodomésticos y productos de línea blanca de producción nacional en el punto de venta de Frávega, Garbarino, Compumundo y Musimundo con una tasa del 15%, que es limpia, sin comisiones ni seguros de por medio. En realidad, la tasa es del 20%, pero entre los fabricantes y cadenas de electro subsidian 5 puntos.Como ventaja adicional, bonifican las últimas tres cuotas a todos aquellos que tengan su plan sueldo en el Nación o que lo pasen a esa entidad, ya que el empleado puede elegir en qué banco desea que su empleador le acredite el salario.Para aquellos que son monotributistas o autónomos, que no estén en relación de dependencia y sean clientes del banco, si toman un paquete con más servicios también se lo bonifican. Y en el caso de los no clientes, a todos aquellos que tomen un paquete de productos.Los préstamos son desde $ 5000, y para saber cuánto le corresponde como máximo a cada interesado (con el tope de $ 80.000) aplican para los no clientes un sistema verificador de identidad, que se realiza por normas de automatización del Banco Central.