El tono conciliador de Trump logró buenas críticas en Estados Unidos

A pesar de que el discurso ante el Congreso del presidente estadounidense Donald Trump no deparó sorpresas y no registró ningún anuncio de relevancia, la opinión pública parece haber aceptado con agrado el cambio de tono que eligió. Su impronta menos beligerante y más abierta al dialogo pareció haber logrado un impacto favorable en la opinión pública de Estados Unidos.



Una encuesta de CBS señaló que el 76% de los estadounidenses aprobó el discurso gracias "al tono mesurado".



La mayor parte de los republicanos encuestados dijeron que "aprobaban de manera fuerte" y junto a los demócratas calificaron de "positivo" el tono de Trump.



La cadena CNN, por su parte, mostró que siete de cada diez estadunidenses estiman que las políticas delineadas por Trump son las que se necesitan para mover la economía en la dirección correcta y un 57% dijo haber tenido una reacción positiva del discurso.



El Partido Republicano, en tanto, pese a la falta de detalles sobre cómo hacer avanzar su agenda y a las persistentes divisiones en su agrupación sobre varios temas, recibió con agrado el mensaje presidencial y alivió tensiones.



"Es sólo un discurso, pero creo que lo que vemos es a un tipo que viene de afuera del proceso político que está encontrando su camino, zigzagueante, hacia convertirse en un líder efectivo", dijo el senador republicano David Perdue, haciéndose eco de declaraciones similares de otros legisladores del partido.



El vicepresidente Mike Pence dijo que Trump mostró a la nación "sus espaldas anchas, su gran corazón, tendiend o lazos, centrándose en el futuro".



Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que el discurso demostró que Trump es "un presidente que realmente tiene intención de afrontar nuestros desafíos más grandes y de mejorar la vida de las personas".



Para el diario The Washington Post, en tanto, Trump ganó calificaciones altas por un discurso de "tono firme y muscular", que ahora buscará transformar en acción en el frente de la reforma de salud, de impuestos, aunque su "prosa superficial" se quedó corta en puntos específicos.



The New York Times, por su parte, hizo notar que aunque Trump se mostró abierto a cambios en la política migratoria, en general el discurso con un "tono suave" se mantuvo dentro de los límites de las políticas favorecidas por los republicanos que controlan el Congreso.



"En contraste con los temas espinosos de su discurso de toma de posesión, el discurso al Congreso del señor Trump fue una visión optimista de Estados Unidos y lo que él llamó la promesa venidera", dijo.