En medio de las negociaciones, Vidal viajó al Vaticano a ver al Papa

En medio de las frenéticas negociaciones con los docentes bonaerenses y la preparación de su segundo discurso para abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura, María Eugenia Vidal voló el viernes a Roma. La gobernadora tuvo una audiencia privada, sin foto promocionada, con el Papa Francisco. El viaje relámpago, ya que el mismo lunes regresó para realizar actividades en Mar del Plata, no fue informado oficialmente en La Plata. Recién cuando creció el rumor, fue la propia mandataria quien lo confirmó.

"Lo conozco desde hace varios años y no quiero, ni quise nunca, que el vínculo con él sea interpretado por la política", reveló ayer Vidal en Radio Mitre. "Quise respetar el vínculo que tenemos, dejar la reunión así, en carácter de privada (ya que) no tiene que ver con la política, ni con la provincia, ni con la Nación", explicó la gobernadora, quien sólo detalló que el Sumo Pontífice le regaló, durante su encuentro, un crucifijo que lleva colgado desde que se lo entregó. El encuentro fue en la residencia de Santa Marta, donde Francisco concede las entrevistas privadas y no oficiales. Vidal retornó al país en un vuelo que salió el domingo por la noche, por lo que el lunes pudo asistir a la inauguración de dos nuevas turbinas de la central eléctrica "9 de Julio" de Mar del Plata.

A pesar de la escasa información proporcionada por la gobernación, desde el Vaticano deslizaron que ambos hablaron sobre la "situación social en el Conurbano", según confirmaron a la agencia DyN fuentes eclesiásticas. No fue la primera audiencia privada de Francisco en esta semana. También recibió al ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; y anteayer, al titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca.

En el medio del impasse en la reunión de sus funcionarios de Educación con los representantes gremiales de los docentes (ver Página 2), junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la mandataria participó de una charla en el Espacio Clarín de Mar del Plata, titulada "Diálogos para pensar el país", donde anunció que convocará a los voluntarios que se sumaron a la polémica campaña en redes sociales para reemplazar a los docentes en huelga, si bien no para dar clases.

"Fueron 60.000 personas que se ofrecieron a estar en las escuelas para que el lunes hubiera clases, aún con el paro. Quiero agradecerles de corazón porque no se quedaron en la disconformidad o en la protesta, pusieron una parte de ellos mismos para ayudar a los demás", explicó Vidal. Y agregó que "la tarea docente es muy importante, no podemos cambiarles a los chicos el docente, que primero tengan un voluntario y luego al docente que los va a acompañar todo el año".

En ese sentido, acotó que no se los convocará para estar frente a los alumnos: "La tarea de nuestros docentes en la provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar".

En tanto, hoy por la tarde, luego de acompañar a Mauricio Macri en el Congreso (ver Página 4), Vidal inaugurará el 145 período de sesiones ordinarias. Desde la gobernación adelantaron que su monólogo estará enfocado en los "logros" de su administración durante su primer año y el avance en la obra pública (ver Página 9), aunque también mencionará "las cuestiones pendientes". Y claro, no podrá evitar alguna referencia a la situación docente.