La cosecha local de soja sería la menor en tres años, según Oil World

Los commodities agrícolas cerraron el mes con alzas en el mercado de Chicago, con mejoras de 1,8% para el maíz, 1,4% para la soja y 1,2% para el trigo,en una jornada en que se registró una euforia compradora tras rumores de que la administración de Donald Trump beneficiaría a la producción de biocombustibles, lo que se fue licuando con el correr de la rueda.

No obstante, ese freno al alza que llegó hasta casi u$s 8 por tonelada de soja en la media rueda de Chicago, no impidió que la oleaginosa pueda arrancar marzo –mes clave para el ingreso en el circuito comercial de la campaña de América del sur– en u$s 380 la tonelada para la posición mayo ‘17, que coincide con el grueso de la disponibilidad de la cosecha argentina del poroto.

En medio del alza en el principal mercado internacional de commodities agrícolas, la consultora especializada Oil World, con sede en Hamburgo, difundió sus estimaciones para la campaña sojera en Brasil, donde la recolección avanza a paso acelerado pese a los feriados de Carnaval, y la Argentina

Los datos de la consultora coinciden con los diagnósticos de otros privados y entes estatales (como el Usda norteamericano, la Conab brasileña y el Ministerio de Agroindustria local): Brasil va camino a una cosecha récord, mientras Argentina tendrá una campaña inferior a la esperada, en una mezcla de daños por la sequía e inundaciones de enero último y por el mantenimiento de los derechos de exportación en 30%, que redujo el área total destinada a la oleaginosa.

Para Oil World, la cosecha argentina de soja se ubicará en 54 millones de toneladas, 2,35% menos que el ciclo previo. Si se concreta el guarismo, se tratará de la menor campaña sojera local para los últimos tres años, indicó la consultora.

En paralelo, Oil World consideró que Brasil tendrá una súpercosecha de soja, que para Oil World llegará a un récord de 105 millones de toneladas, 10% por encima de la campaña previa (94,5 millones de toneladas). "Las exportaciones brasileñas subirán con fuerza en febrero, en la comparación interanual, y esperamos que lleguen a un récord de 52,3 millones de toneladas entre febrero y agosto próximo", destacó la consultora. Y agregó que los rendimientos han superado las expectativas en algunos estados productores clave, gracias al clima favorable que tuvo la campaña sojera en el principal socio del Mercosur.

Más allá de la súpercosecha, algunos analistas comienzan a alertar que con la apreciación del real contra el dólar, muchos sojeros brasileños están esperando mejoras para liquidar su producción.

Mientras otros indican que los stocks finales de poroto se pueden ubicar por debajo de medio millón de toneladas, un mínimo para Brasil.

Rumores alcistas

El cierre del mes en Chicago se vio invadido por rumores respecto a una inminente decisión del gobierno de Trump para ratificar el incentivo fiscal para la mezcla de naftas con biocombustibles derivados de la soja (un dólar por galón). La sensación era de casi certeza y los operadores hasta indicaban que el incentivo sería esta vez sólo para quienes mezclaran combustible fósil con biodiésel producido en Estados Unidos.

"Esto podría ser un un duro golpe para la industria argentina de biodiésel, que exportó en 2016 más de un millón de toneladas del producto a EE.UU.", comentó José Frogone, analista de la corredora de granos Cortina Beruatto. Para el maíz, el impulso alcista llegó de la mano también de rumores sobre cambios tributarios para las refinerías que mezclan combustible fósil con etanol. Sin embargo, hacia el cierre de la rueda, el furor inicial se fue perdiendo, y las subas se moderaron.