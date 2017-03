Volvió a naufragar la paritaria docente bonaerense y gremios mantienen el paro

La negociación salarial docente en el territorio bonaerense, el modelo que el Gobierno nacional se planteó replicar en todas las provincias, volvió a fracasar ayer, por lo que los gremios ratificaron el paro de 48 horas dispuesto para el lunes y martes próximo que postergará en los hechos el normal inicio de las clases en el distrito. Apenas unas horas antes también había naufragado la discusión con los sindicatos docentes de la ciudad de Buenos Aires. Ambos ejemplos profundizaron el escenario de conflicto que reina en el sector, al punto que por ahora no está asegurado el comienzo del ciclo lectivo en ninguna jurisdicción del país.

La negociación entre funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal y los representantes sindicales de los maestros culminó sin avances significativos, pese a que las autoridades llegaron al encuentro con una nueva propuesta consistente en eliminar de la discusión la oferta de un aumento del 18% y ajustar en forma trimestral los salarios de los docentes a la evolución de la inflación que mide el Indec. Ese esquema, según explicaron fuentes del Ejecutivo provincial, buscó vaciar de contenido la discusión pública con los gremios acerca de si la suba de 18% ofrecida inicialmente por Vidal representaba "un piso o un techo" para el incremento salarial.

Sin embargo, los representantes sindicales rechazaron el ofrecimiento por entender que "no configura ninguna propuesta" y ratificaron su adhesión a la huelga de 48 horas anunciada la semana pasada por los cinco gremios docentes con representación nacional. "No hubo propuesta salarial, solo dijeron que se pagará la inflación. Hay un nivel de improvisación (de los funcionarios) que no se entiende", acusó el titular del Suteba, Roberto Baradel, al finalizar el encuentro con los ministros de Educación, Alejandro Finnochiario; de Economía, Hernán Lacunza; y de Trabajo, Marcelo Villegas.

En sintonía, Mirta Petroccini, de la FEB, consideró que "como mínimo esto es desprolijidad e improvisación" porque "la única propuesta es a lo que dé la inflación". Y agregó: "Cuando les preguntamos cuánto va a impactar en el sueldo inicial y en las cifras remunerativas, no supieron contestarnos".

Tras casi tres horas de discusiones, la negociación pasó a un cuarto intermedio y hoy se definirá un nuevo encuentro. Los funcionarios reclamaron a los gremios un compromiso para asegurar el inicio de las clases el lunes si se logra un entendimiento en los próximos días.

La propia Vidal pidió ayer esa garantía a los docentes previo a la reunión paritaria. "El gobierno hará el mejor esfuerzo para que ningún salario pierda contra la inflación, pero esta discusión se tiene que dar con los chicos en las aulas", instó la gobernadora en declaraciones realizadas en Mar del Plata junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien compartió el mismo planteo.

Tampoco hubo avances en las negociaciones con los docentes de la Ciudad, donde los gremios reiteraron su rechazo a la propuesta de un incremento salarial de 18% en dos tramos (10% en marzo y 8% en octubre) y ratificaron el paro dispuesto para el lunes y martes próximo. "La reunión concluyó sin mayores avances, después que funcionarios de la Ciudad acercaran una propuesta salarial insuficiente", indicó Eduardo López, titular de UTE, el principal sindicato docente del distrito. Según remarcó el dirigente, la oferta de la administración de Rodríguez Larreta representa en los hechos una mejora de $ 1130 desde marzo a a octubre, cuanto el incremento total anual ascenderá a $ 2047.