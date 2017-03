Ofrecen millones por las memorias de los Obama

Se están subastando los derechos sobre las memorias que Barack y Michelle Obama están escribiendo por separado. Según allegados al proceso, la última oferta fue superior a u$s 60 millones, una suma récord para la autobiografía de un presidente norteamericano.

Varias editoriales, incluyendo Penguin Random House, que publicó los anteriores tres libros de Barack, y HarperCollins, que es propiedad de News Corp de Rupert Murdoch, han expresado interés en el contrato.

Simon & Schuster, que es propiedad de CBS, y Macmillan, también son de la partida. Si ganara HarperCollins, los Obama compartirían la misma casa editorial que Bill O’Reilly, el autor y presentador de Fox News Channel que ha sido uno de los críticos más feroces del ex presidente.

Penguin Random House está encabezando el pelotón que aspira a conseguir el acuerdo editorial que incluye los dos libros de los Obama, según allegados a la subasta. Y se espera que pronto se sepa cuál será la propuesta ganadora. La casa editorial no quiso hacer comentarios al igual que Robert Barnett, el agente literario de los Obama que está analizando las ofertas en representación del ex presidente.

La suma ofrecida eclipsaría cualquier otro contrato editorial conseguido por otros presidente salientes. Knopf, una división de Penguin Random House, pagó u$s 15 millones por los derechos de My Life de Bill Clinton cuando dejó la Casa Blanca, mientras que George W. Bush obtuvo cerca de u$s 10 millones por Decision Points, que fue publicado por Crown

Un ejecutivo de una editorial interesada en adquirir los derechos dijo que si bien Penguin Random House hizo una "gran movida", otras casas estaban observando la situación de cerca antes de decidir sus siguientes pasos.

Barnett se convirtió en un poderoso jugador para los políticos que buscan grandes contratos editoriales. Ayudó a Tony Blair con su contrato por 4,5 millones de libras con Penguin Random House, que pertenece al grupo británico de libros educativos Pearson y Bertelsmann, el grupo de medios alemán.

Dado que ya contaba con la reputación de escritor antes de ingresar a la Casa Blanca con best-sellers como Dreams from My Father y The Audacity of Hope, siempre se supo que el relato de Obama sobre sus dos mandatos atraería enormes ofertas. Pero la posibilidad de un contrato que incluya también las memorias de su esposa hizo que la subasta alcanzara niveles récord.