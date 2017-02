Dietrich negó conflicto de intereses por rutas aéreas

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que no existe un conflicto de intereses en el proceso de otorgamiento de nuevas rutas aéreas a la firma Avianca, que adquirió Macair Jet a Franco Macri y que continúa desde antes de esta operación bajo el gerenciamiento de Carlos Colunga.

En diálogo con radio La Red, el funcionario admitió que la decisión de Transporte sería autorizar nuevos rutas y vuelos a cinco empresas, entre las que figuran Avianca, Flybondi y Andes, junto a otras dos, tras ser evaluados en audiencia pública y recibir informes favorables de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

"Estas empresas aéreas van a estar volando con vuelos regulares", sostuvo Dietrich tras desestimar denuncias respecto a supuestos irregularidades en el proceso de concesión. Según Dietrich, tampoco existiría controversia con Flybondi, donde uno de los accionistas integró el staff de una empresa aérea años atrás con el actual vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

"Contundente, no", contestó Dietrich al ser consultado sobre si Avianca enfrenta un conflicto de intereses por su situación de negocios en la Argentina, y el pedido de rutas aéreas que pudieran competir o restarle vuelos a Aerolíneas Argentina. Agregó que entre las pretensiones de Avianca -que promueve una inversión de u$s 250 millones y la compra de 12 aviones- es volar a destinos tales como Sunchales, Reconquista, Villa María, Tandil, Paso de los Libres, Concordia, Villa Gesell, "ciudades que hoy no tienen vuelos", dijo.

Respecto a la compra de Macair por parte de la colombiana en marzo de 2016 y la continuidad del management empresario contratado por Sideco, Dietrich consignó: "A Carlos Colunga lo vi por primera vez cuando vino a presentar los planes de negocios que va a tener en el país".