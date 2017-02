Abogado de Milagro Sala denuncia que hay un plan para matarla

El abogado Luis Paz, que patrocina a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, denunció hoy que "hay una decisión" de la Gobernación de Jujuy para "matar" a la dirigente kirchnerista, al tiempo que subrayó que la Corte Suprema de Justicia "tiene en sus manos la posibilidad de ordenar este desaguisado" con su liberación.

"Armar causas, tener imputada a toda la familia, 15 meses de detención y no hay pruebas en contra de Milagro. Todo esto me lleva a colegir que el único motivo de esta detención es parte de un cóctel diseñado a los efectos de matar a Milagro Sala", advirtió el letrado, quien apuntó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En diálogo con Radio Belgrano y Rivadavia, Paz insistió en que "quieren aniquilar a Milagro Sala y no hay dudas de que en el correr de los próximos días van a aparecer más causas contra Milagro, van a aparecer nuevos testigos contra ella e, incluso si llegara a aparecer un muerto en Jujuy, seguramente se lo van a endilgar a ella".

En ese sentido, afirmó que de parte del Estado jujeño "hay una decisión" de "aniquilar, matar" a la diputada electa del Parlasur, que se encuentra detenida desde enero de 2016 en el Penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

Respecto al estado de salud de la exdiputada provincial, que el pasado miércoles habría intentado lastimarse con una tijera, el abogado señaló que el informe preliminar documenta que "hay una herida pequeña, escoriaciones y hematomas" en la zona del estómago.

Sin embargo, Paz aclaró que la referente del Frente para la Victoria "no intentó suicidarse, pero sí hay un estado de conmoción que debería alertar al Poder Judicial, a las autoridades del Servicio Penitenciario de Jujuy, al Ministerio de Seguridad de Jujuy, que es el responsable de la salud de Milagro".

"Estas situaciones producen un desgaste emocional profundo y fundamentalmente porque Milagro sabe que su detención es arbitraria", manifestó, a la vez que agregó que el traslado hacia la Fiscalía número 7 para notificarla de "tres nuevas denuncias en su contra provocó una situación de mucha alteración y nervios por parte de Milagro, que tuvo como consecuencia que agarrara una tijera e intentara hacerse daño".

Y amplió: "Lo grave es que haya ocurrido esta situación y que no haya un informe oficial, que los Tribunales y la Fiscalía de turno no se hayan enterado y que con la gravedad institucional que implica la falta de información por parte del fuero penal en Jujuy ante la situación de esta detención y ante los reiterados informes que están recibiendo los distintos jueces de que está sufriendo estados y conmociones que implican mucha ansiedad y habían aconsejado no trasladarla".

Finalmente, el letrado se refirió al pedido para que la Corte Suprema intervenga en la causa por presunta asociación ilícita y fraude al Estado y se exprese respecto a su detención.