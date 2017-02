Monzó contraataca: pide menos marketing y pensar en la gestión

Un nuevo round entre Emilio Monzó y Jaime Durán Barba. El presidente de la Cámara de Diputados volvió a cargar las tintas contra el consultor presidencial al sostener que hay que terminar con el "marketing" y la "imagen" como eje para la construcción política y dedicarse a "hacer gestión", dado que lo que precisa Cambiemos son "estadistas, no candidatos".



En una entrevista publicada ayer en el diario Clarín, Monzó describió a Durán Barba como "una persona que hace marketing de la política", y pidió alejarse de esa cosmovisión ya que, a su entender, "muchas veces llevar adelante una gestión y querer transformar la realidad es inversamente proporcional a tener una buena imagen". "La ostentación y el cuidado de la imagen pueden llevarnos a un gran error. Durán Barba no es un estadista, sino que es una persona que hace marketing de la política. El riesgo es que abracemos al marketing como concepto de gestión", alertó.

En esta línea, advirtió que si el Gobierno se desvía de la gestión y se apoya en el marketing, va a terminar "surfeando la realidad durante cuatro años, cuando hoy el país y el Presidente tienen una gran oportunidad de meterse en profundidad a cambiar la realidad".

Puso como ejemplo la administración del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, de quien dijo que durante sus ocho años de gestión se limitó a "cuidar su buena imagen" y que entregó una provincia "mucho peor de lo que estaba". "Ya está bien con el marketing, ahora lo que precisamos son estadistas, no candidatos. Y el estadista no le tiene que tener miedo a la imagen. Yo creo que si nos seguimos cuidando tanto la imagen no vamos a hacer gestión, y si no hacemos gestión vamos a defraudar a la sociedad", cerró.