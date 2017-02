El BCRA analiza bajar encajes para que los bancos paguen más por los plazos fijos

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, adelantó que analizar bajar los encajes que impone a los depósitos bancarios con el objeto de lograr que paguen una tasa más alta a cambio de los ahorros de sus clientes. La autoridad monetaria sostiene una tasa de referencia que está por encima de las expectativas de inflación con el objeto de frenar el avance de los precios, pero esa tasa "positiva en términos reales" no llega a los plazos fijos en los que invierten empresas y familias.



"El nivel de tasas de plazos fijos de los últimos meses se ha ubicado un tanto bajo para nuestro gusto", confió Sturzenegger a un auditorio de profesionales de distintas empresas reunidos en un almuerzo del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).



La tasa promedio que pagan los bancos por depósitos a plazo fijo en pesos minoristas, de menos de $ 100.000, cayó casi un punto en lo que va del año si se comparan los promedios de mes: del 17,5% de diciembre al 16,8% de lo que va de este mes.



Con expectativas de inflación en cerca del 20,4% para los próximos 12 meses según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el propio BCRA es claro que los ahorristas que colocan sus tenencias a plazo no gozan de una "tasa real positiva" (una tasa por encima de la inflación esperada), el nivel mínimo para que los ahorros no se descapitalicen.



A los mayoristas les va un poco mejor, pero tampoco alcanzan a ganarle a la inflación. La tasa Badlar que pagan los bancos privados por depósitos de más de $ 1 millón está en 20,1% (aunque, claro, depositantes más importantes pueden obtener unos puntos más).



Los bancos ya permiten hacer depósitos blindados de la inflación, los depósitos ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) que remuneran según la variación del índice CER. Pero mientras que los plazos fijos tradicionales en pesos promedian este mes un stock de $ 704.255 millones, los ajustados con UVA cuentan apenas $ 552 (el 0,03% del total de depósitos en pesos del sistema).



"En pos de desarrollar de una vez por todas nuestro sistema financiero, buscamos garantizar al ahorrista una tasa de interés real positiva, que remunere sus ahorros como corresponde, y que genere la materia prima indispensable para una cabal expansión del crédito en Argentina", dijo Sturzenegger en el almuerzo del IAEF y poco tiempo más tarde agregó cuál era el método que tenía en mente. "Aquí vale la pena recordar que el BCRA impone una suerte de impuesto a los bancos a través de encajes bancarios. Quizás va llegando el momento de pensar en empezar a transitar un camino de reducción paulatina en el valor de estos encajes a los fines de permitir una mayor tasa de depósitos y consolidar el proceso de crecimiento del sector financiero", añadió.



El encaje bancario es la parte de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizada para hacer frente a retiros por parte del público. Cuando un ahorrista deposita en una caja de ahorro o a plazo fijo, el banco usa esos fondos para prestar o invertir, pero una parte queda inmovilizada.



En mayo del año pasado, con el crédito en baja por la caída en al actividad económica y la tasa en niveles altos por la política inflacionaria, el BCRA subió los encajes con el objeto de restarle a los bancos liquidez ociosa que inundaba cada martes las colocaciones de Lebac. La tasa de Lebac ya perdió más de 15 puntos porcentuales desde su récord del 38% anual y el crédito se reactiva, con lo cual la situación está prácticamente invertida respecto a aquel momento.