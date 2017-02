Bancos pagan por anticipado a AFIP para que BCRA les tome esos billetes

Algunos bancos fueron habilitados a depositar en forma adelantada el monto de los impuestos que vencen en los próximos meses. Supuestamente es todo anticipo de Ganancias y de retención de IVA que vence en abril.



El Central lo autorizó porque las entidades explicaron que no podían tener en sus stock ese efectivo, que afectaba su disponibilidad, y principalmente porque AFIP necesita esa plata.



Si bien no es algo generalizado, algunos bancos empiezan a llevarle efectivo físico en forma gradual, por única vez, para descomprimir, de lo pagado a la AFIP. "No es la solución de fondo, pero fue una señal de amor", revela una fuente conocedora al detalle de la operación.



En el caso de uno de los big players fueron $ 1300 millones, en otros $ 300 millones, y así con otras entidades más. "La AFIP es el Estado, no pueden no recibir la plata que va para el fisco. Permítannos al menos descargarles esto", fue el pedido de los banqueros a las autoridades del BCRA, que dieron el OK.



Como el Central no les recibe los billetes, los bancos notificaron que comenzarán a cobrar el 1% más IVA a las empresas que les depositen efectivo, no así a los individuos.



De todas formas, todo parte de una negociación, ya que ese porcentaje puede quedar insignificante al lado del negocio que es el payroll (cuentas sueldo), líneas de crédito, comercio exterior e inversiones.

En rigor, según pudo saber este diario, dos cadenas de supermercados, que ya pagaban 0,25% a sus bancos de cabecera por recibirles efectivo, ahora arreglaron en 0,5%.



O sea, la lógica que aplicó más de una entidad fue primero mandar la notificación avisando sobre el nuevo costo para luego sentarse a negociar.

Market place

Damnificados

No hay dudas que el negocio de las empresas de cobranzas se reconfigurará. Si bien tienen detectado que hay gente que seguirá yendo porque valora la atención personal, entonces primero va al cajero para retirar el efectivo, el segmento ABC 1 es el que está más bancarizado y adhiere a los pagos en forma electrónica.Ante a esto, prevén implementar sistemas de monederos y billeteras electrónicas para pagos. Por otra parte, apuestan a convertirse en un market place del efectivo, en pos de ser más eficientes.La intención reside en usar los billetes que les ingresan para proveer de efectivo a los cajeros automáticos de los bancos y para que tengan en las sucursales antes de abrir las cajas de atención al público.¿A quiénes afecta esta medida? A los mayores depositantes de efectivo, que son los mayoristas, supermercados, estaciones de servicio, negocios de electrodomésticos, farmacias, recaudadores de servicios públicos y distribuidores de leche, lácteos, gaseosas y bebidas. También a todas las pymes.Las empresas de cobranzas señalan que esto terminará impactando en la inflación, porque las empresas que puedan lo trasladarán a los precios.Si los supermercados deben pagar 1% más por depositar efectivo, ese incremento se podría ver reflejado directamente en las góndolas, con un impacto en los índices de inflación.Para cubrirse las espaldas, en la industria suelen trasladar este incremento a las góndolas o los mostradores, en especial cuando trabajan con márgenes pequeños de rentabilidad porque el negocio es de volumen.La cuestión es que si bien en el Central reciben los billetes de $ 100 para achicar la masa circulante y sacarlos de circulación, el problema que ven en la industria es que tienen un cupo diario, que en la jerga de los transportadores de caudales se mide en "balas". Una "bala" son 1000 billetes que, al ser todos de $ 100, equivalen a$ 100.000.Los lunes pueden recibir de uno de los principales bancos $ 150 millones, los martes$ 200 millones de otra entidad, y así sucesivamente, pero igual no cubren la demanda del mercado.La máquina para destruir billetes que opera en la Casa de la Moneda no tiene capacidad para procesar tantas unidades: trabaja ocho horas al día, se recalienta a 50 grados y no se puede seguir utilizando.