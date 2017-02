Ahora Baradel dice que si hay llamado del Gobierno se puede rever el paro

El jefe del sindicato de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, advirtió hoy que el anunciado paro docente de los cinco gremios nacionales de educadores para el 6 y 7 de marzo será acatado “en todo el país”.



Sin embargo, sostuvo que “hay tiempo” para que el gobierno central “convoque” a paritarias a esos cinco sindicatos y llegar a un acuerdo de aumento salarial que evite que la huelga impida el inicio el ciclo lectivo.



Además, dijo que el 18 por ciento de incremento salarial ofrecido por el gobierno provincial, aunque tenga una cláusula gatillo sujeta a la inflación, “ni siquiera sirve para pagar las tarifas” que los funcionarios bonaerenses “aumentaron”, algunas de las cuales, insistió, tuvieron un incremento del 100 por ciento.



“Yo estoy convencido de que (el paro declarado por los cinco gremios nacionales) se va a dar en todos los distritos. No habrá clases en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Cruz; en todo el país no habrá clases”, alertó Baradel en diálogo con radio de FM Blue.



Luego, recordó que esos cinco sindicatos convocaron ayer a un paro de 48 horas con inicio programado para el 6 de marzo, para cuando está previsto el inicio del ciclo lectivo, “por la falta de convocatoria a la paritaria nacional”.



“Eso está generando un empantanamiento de la discusión (salarial) en las provincias, sin que algunas provincias tengan la capacidad de establecer un piso salarial garantizado que permita que no haya tanta disparidad (de sueldos)”, añadió.



El líder sindical denunció después que “hay un corrimiento del Estado nacional porque se desentiende del financiamiento de la educación pública y así está incumplimiento con una ley nacional”. Sin embargo, el también integrante de la cúpula del gremio nacional CTERA, en alusión al paro manifestó: “Tenemos tiempo de reverlo en caso de que el Gobierno nos convoque”.



Luego, se refirió al conflicto en la provincia de Buenos Aires: “El gobierno (bonaerense) quiere dar un aumento (de sueldos) que ni siquiera alcanza para pagar las tarifas que ellos mismos aumentaron. Termina siendo una propuesta insuficiente, que está aplicada a la baja concretamente, para bajar los salario”‘, finalizó Baradel.