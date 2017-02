Pese a flojos datos económicos, Macri aseguró que “Argentina va a crecer”

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que “Argentina este año ya va a crecer, pero el desafío es crecer 20 años, por eso tenemos que hacer las reformas y los cambios necesarios de forma gradual”, al participar de un debate organizado por el diario El País en Madrid con motivo de su visita de Estado a España.

Macri explicó que el cambio que se ha producido en el país es de fondo, y no temporal, porque ha “venido de abajo arriba” en el momento en que, después de 13 años de kirchnerismo, los ciudadanos hicieron un giro.

“Muchos me preguntan por qué esta vez la Argentina no va a volver a sorprendernos negativamente. Hay que entender el proceso. No es algo que inventé yo. Los argentinos dijeron basta de engañarnos, de echar la culpa al mundo de lo que pasa, del papel de víctimas, del nacionalismo autocompasivo. La gente dijo, tenemos capacidad, desarrollémoslo”, amplió.