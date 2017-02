Marcha atrás con promesa de Trump sobre China

La administración estadounidense se echó atrás en otra de las promesas de Donald Trump. Steven Mnuchin, el nuevo secretario del Tesoro norteamericano, descartó la idea de apurar el proceso para tildar a China de "manipulador de monedas".

Esta medida es la última señal de que el gobierno está cediendo ante la realidad y adoptando un enfoque para las políticas más tradicional de lo que Trump había prometido durante su campaña presidencial.

Mnuchin dijo ayer que el Tesoro iniciará el proceso normal para determinar si China estuvo manipulando su tipo de cambio, lo que significa que no habría anuncios sobre el asunto antes del informe habitual del Tesoro en abril.

"Tenemos un proceso dentro del Tesoro en el que analizamos la manipulación cambiaria en general, y vamos a aplicar ese proceso", dijo Mnuchin a CNBC. "Lo haremos como venimos haciéndolo en el pasado y no vamos a tomar ninguna decisión hasta que esté terminado ese proceso".

Como candidato Trump prometió tildar a China de manipulador de monedas el primer día de su mandato como presidente. Sin embargo, antes de su asunción le dijo al diario Wall Street Journal que primero hablaría con el gobierno chino.

Los líderes extranjeros, que siguen de cerca la cuenta de Twitter del mandatario, todavía temen que Trump rechace los comentarios tranquilizadores provenientes de los ministros de su gabinete.

Sin embargo recibieron con los brazos abiertos el hecho de que una creciente cantidad de altos funcionarios –a excepción de Steve Bannon, el polémico estratega de la Casa Blanca– parece estar volviendo tomar una postura republicana más tradicional. James Mattis, secretario de defensa, transmitió tranquilidad en Corea del Sur y Japón este mes cuando aseguró que era firme el compromiso de Washington con sus alianzas.

En forma similar, Rex Tillerson, el nuevo secretario de Estado, y Mike Pence, el vicepresidente, aprovecharon su visita a Alemania la semana pasada para tranquilizar a los aliados sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN

"Los comentarios de Mnuchin sobre el yuan reflejan un encuentro con la realidad", dijo Mattew Goodman, asesor del Center for Strategic and International Studies. "Parece que están volviendo a una postura más tradicional sobre esto [la moneda] y otras políticas económicas", añadió.

Sin embargo, comentó que no queda claro si Trump mencionó su opinión personal sobre la moneda china.

Mnuchin, ex banquero de Goldman Sachs que asumió la función en el Tesoro la semana pasada, también reiteró que la postura tradicional de EE.UU. es a favor del dólar fuerte, en contraposición con lo que Trump había dicho.

Si bien el mandatario norteamericano siguió adelante con algunas de sus promesas de campaña, también se está topando con obstáculos. Su intento de introducir una prohibición para que los ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes no pudieran ingresar a Estados Unidos fue bloqueado por los tribunales, lo que lo obligó a dar marcha atrás.