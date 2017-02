UCR escuchó críticas de la CGT pero no irá a la marcha

La conducción de la Unión Cívica Radical recibió ayer a las autoridades de la CGT y confirmó que no participará de la marcha que convocó la central obrera para el próximo 7 de marzo, aunque aclaró que la protesta "es un derecho que tienen los trabajadores". "Somos parte de la coalición de gobierno, por eso la UCR no va a acompañar la marcha. Además, es un año electoral. Pero los trabajadores tienen derecho a hacerlo", sostuvo el presidente del Comité Nacional, José Corral, tras la reunión que tuvo lugar en la sede partidaria de Alsina al 1700.

En tanto, desde el triunvirato de la CGT, el dirigente Héctor Daer, subrayó: "No vinimos a buscar que nos acompañen en la marcha, les explicamos el derrotero del di logo que tuvimos con el Gobierno y los motivos de la marcha".