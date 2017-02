Maradona felicitó a bancarios y afirmó: “Todos juntos volveremos”

Diego Maradona mostró su apoyo al titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, con un video de felicitación por aumento salarial alcanzado del 24,3% acumulativo y retroactivo al 1° de enero último.

"Hola Palazzo, quiero darte un abrazo enorme porque ganaste y porque nos hacés sentir cada vez más cerca de que podemos", le dice el exjugador de fútbol, desde Dubai, al dirigente gremial, que publicó el video anoche en su cuenta de Twitter.

"No cambiemos. Cambiemos los huevos. Ganemos. Y no se me quiebren, muchachos. Porque hay un tipo que se llama Diego Armando Maradona, que vive en Dubai y que no lo pueden quebrar de ninguna manera", continúa Maradona.

"Ustedes, Palazzo, (Guillermo) Moreno: todos juntos volveremos. Esa es la consigna que tenemos que tener. No nos dividamos más. Vamos a unirnos, que estos son más fáciles que jugar con chiquitos de cinco años a la pelota", agrega haciendo referencia al gobierno de Mauricio Macri.

Por último, el exjugador de fútbol cierra el video con la frase "Viva Argentina".