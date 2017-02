"Lo que sucede en Banghó es una decisión empresaria"

Según el sitio web del Ministerio de Producción, el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, se encarga de diseñar una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo, realizar estudios cuantitativos y cualitativos de sectores productivos, diseñar, gestionar y evaluar programas de desarrollo productivo y articular con el sector privado.

Pero en el medio de los objetivos se suelen cruzar los sinsabores: el ejemplo más claro es el de Banghó, la fabricante nacional de computadoras que anunció el despido de 500 trabajadores un día después de que el Gobierno anunciara la rebaja de arancel para la importación de electrónicos.

–¿Por qué salió Banghó a decir que va a tener que echar a 500 trabajadores?

–Este es un tema que estamos siguiendo muy de cerca con Trabajo y Producción. La empresa está dentro del programa. Hubo ayuda y hubo compromiso de la empresa de que 180 despidos iban a ser reincorporados y que iban a ser pasados a suspensión por 60 días renovables por otros 60 días. Acá hay una situación particular, una decisión empresaria.

Estamos muy preocupados por los trabajadores. Estamos con plan, con seguro de desempleo ampliado. En los próximos días vamos a anunciar casos de trabajadores que ya han sido reincorporados a otros empresas. Visuar va a entrevistar en las próximas semanas.

Este caso nos llama la atención porque se da en un contexto en el cual se va a presentar el programa Conectar Igualdad.



Banghó también se iba a presentar. El plan implica subsidio a producción nacional con la idea de ayudar a las empresas. El 3 de marzo es la presentación de las ofertas.

-¿Pensaron que podían llevarse a cabo más despidos?

-Se da en contexto de diálogo. Pensamos que no iba a haber más despidos por lo charlado y por el plan Conectar Igualdad. Porque estaba explorando otras alternativas de negocios. No ha ocurrido nada en otras empresas, salvo Informática Fueguina que se dio sin conflicto, donde más del 80% acordó con la empresa. Esto marca un caso particular. Estamos trabajando para que se reincorporen trabajadores en Tierra del Fuego. Ya hay una empresa que estamos evaluando en Tierra del Fuego. Se va anunciar en próximos días cuántos son reincorporados.

-En el sector advierten que son más los despidos, que al 31 de enero suman 3040..

-La estimación que hicimos nosotros es que había 1000 trabajadores que participan del ensamblado de computadoras. Estamos viendo que las estimaciones sean menores porque muchas empresas están transformando el modelo productivo. No ha habido una situación de que ha habido despidos masivos en el sector. No observamos situación generalizada en el sector.