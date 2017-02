Correo: Aguad admitió que Macri

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, reconoció ayer que "en abstracto" hay un conflicto de intereses entre el Gobierno y el Correo Argentino en el marco del acuerdo judicial al que ambas partes llegaron por la deuda de la empresa con el Estado. Además, consideró que "muy probablemente" el presidente Mauricio Macri estuvo al tanto del acuerdo judicial con la compañía de su familia, pero enfatizó que eso no implica conflicto porque él no habló del tema con el jefe de Estado. El funcionario respondió durante cuatro horas ante la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados acompañado del director de Asuntos Jurídicos de su Ministerio, Juan Manuel Mocoroa, quien firmó en junio pasado el acuerdo con el Correo. En un ambiente áspero, el ministro insistió en que no descarta pedir la quiebra de la empresa pero advirtió que ese camino "no es la solución porque la empresa no tiene bienes y el Estado se quedaría sin cobrar nada". "La familia que es dueña del Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe y vamos a tratar de cobrarle", agregó, sin mencionar el apellido Macri.

Además, destacó en varias oportunidades el pedido que hizo el Gobierno ante el fuero contencioso administrativo para que la Justicia anule la demanda que, en paralelo al acuerdo, el Correo inició para reclamarle al Estado más de $ 2300 millones por la estatización. "Es el juicio más importante del Correo. Con mucha habilidad, el doctor Mocoroa me avisó hace unos días que perimió la demanda. Si se declara la prescripción, la pérdida para el Correo es multimillonaria", destacó.

Los diputados opositores, que cuestionarán la semana próxima a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, centraron sus preguntas en el conflicto de intereses, en el papel de Mocoroa (cuestionado por la fiscal Gabriela Boquín por su falta de competencia para firmar el acuerdo judicial), la falta de notificación a organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) o a la Procuración del Tesoro.

Tras una exposición de poco más de media hora en la que los funcionarios remarcaron la inacción del gobierno anterior para llegar a un acuerdo, la ronda de preguntas la abrió el rionegrino Martín Doñate, del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV). "Le admiro la desvergüenza con que viene a defender este delito", lo recibió a Aguad. Siguió Felipe Solá, del Frente Renovador (FR). "No creo en el cuento sencillo que nos ha hecho, ministro. Nos conocemos hace muchos años. Usted no le creería este cuento a nadie", señaló. Además, le marcó a Aguad que "si hay quiebra, todos los directivos de Socma (empresa controlante del Correo) van a tener que responder con sus intereses particulares". El salteño Pablo Kosiner, del bloque Justicialista, hizo hincapié en el conflicto de intereses. "Es una realidad y se la está negando", se quejó."En abstracto, puede que sí", concedió Aguad sobre la posibilidad de que exista tal conflicto. "Pero en los hechos el único testigo fui yo y no hablé con el Presidente", completó. Tanto él como los diputados oficialistas subrayaron con insistencia que esta falta de coordinación entre el Presidente y su ministro es la clave de la inexistencia del conflicto de intereses.

Además, consultado sobre si Macri sabía o no del acuerdo, agregó: "Yo nunca dije que el Presidente no sabía. Sólo que no lo habló conmigo. Es muy probable que el Presidente haya sabido. Pero no lo habló conmigo".Por esta y otras respuestas, el diputado Rodolfo Tailhade (PJ-FpV) pidió la interpelación de Aguad en el recinto. "Tengo todo el derecho a sospechar que si usted le dijo a (Marcos) Peña y (Carlos) Melconian le dijo a (Mario) Quintana, el presidente Macri fue informado", observó. Aguad insistió: "El Presidente por mí no se informaba. Con Marcos Peña, (lo hablé) medio segundo. Y no le conté cuando el tema terminó. Es cierto que no es un juicio cualquiera. Pero la responsabilidad es mía".