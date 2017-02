EN 300 caracteres

San Miguel emite nuevas acciones

Cargill tendrá puerto en Entre Ríos

BASF relanza inoculante para silaje

La citrícola busca financiar sus proyectos de inversión por lo que decidió realizar una nueva emisión de acciones. La oferta pública, es de hasta 58,5 millones de acciones, ampliable hasta 67,2 millones, lo que representaría hasta el 9,46% del capital social. El rango de precio indicativo de la oferta es entre $ 95 y $ 135 por cada 10 nuevas acciones, que significa un tamaño indicativo de u$s 43,4 y u$s 50 millones.La multinacional estadounidense será responsable por cinco años del dragado y mantenimiento del puerto de Diamante, en Entre Ríos. El puerto cuenta con tres muelles, de los cuales uno ya es operado por Cargill, que concentra el 90% de la actividad. El objetivo pasa por lograr un puerto de ultramar en la zona para buques con un calado de 25 pies. La multinacional ya trabaja en la terminal con la carga de barcazas que operan en el puerto.La agroquímica alemana anuncia el relanzamiento del inoculante LactoSilo Gold Liofilizado, en su nueva formulación que no requiere la conservación del producto refrigerado, y promete conseguir niveles de pH óptimos, reduciendo las posibilidades de hongos y micotoxinas. La compañía es pionera en desarrollo de inoculantes para silaje. En los últimos 9 años, la superficie de cultivos destinados a la confección de silos se incrementó 300%, al tiempo que creció la adopción de la inoculación del silo.