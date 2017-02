Coppola busca u$s 6 millones para un juego de

Francis Ford Coppola es uno de los directores de cine más reconocidos en Estados Unidos y el mundo, principalmente por ser es responsable de la saga de "El Padrino", y cintas como "Drácula de Bram Stoker" o "Apocalypse Now".

Sin duda, su forma de narrar historias y traducirlas en imágenes han sido elementos retomados tanto por otros directores y productores cinematográficos, como por otras industrias como en en el marketing (storytelling) y la publicidad.

En enero de este año se conoció la noticia que Coppola estaba al frente de un proyecto en la plataforma de "crowfunding" Kickstarter para realizar un videojuego basado en "Apocalypse Now". Su objetivo era recaudar u$s 900 mil para poder concretar la idea.

Pero, a menos de un mes de que iniciara la campaña, debió ser cancelada debido a que no consiguió el dinero necesario en el plaso estipulado, habiendo conseguido sólo u$s 172 mil.

Sin embargo, el proyecto lanzado por la productora American Zoetrope, en el que también participan algunos directores, creadores y diseñadores de videojuegos como "Fallout: New Vegas", "Everquest", "Star Wars Galaxies", entre otros, no desistieron de la idea, según se cuenta en el sitio Merca2.0, por lo que mudarán su iniciativa a una página que se denomina "Apocalypse Now", y desde donde buscarán obtener u$s 5.9 millones. Ahora, los fans que quieran apoyar el proyecto de Coppola disponen de 457 días para hacer sus donaciones.

Para convertise en socio de este nuevo proyecto, se puede aportar u$s 95, u$s 155, u$s 225 o u$s 300, y dependiendo del dinero que se deposite en esta cuenta, se reciben gran cantidad de objetos de merchandising vinculados con la temática. Al día de ayer llevaban acumulados u$s 250.000.

"Apocalypse Now" (Apocalipsps ahora") es una película bélica dirigida y producida por el mencionado Francis Ford Coppola en 1979. El guion está basado en "El corazón de las tinieblas" (Heart of Darkness), una novela breve de Joseph Conrad ambientada en el África de finales del siglo XIX, aunque trasladando la acción a la Guerra de Vietnam. Tuvo también influencia de la película de Werner Herzog "Aguirre, la ira de Dios" (1972).

La cinta ganó dos premios Oscar, a la mejor fotografía y al mejor sonido, y obtuvo seis candidaturas, al mejor director, a la mejor película, al mejor actor de reparto (Robert Duvall), al mejor guion adaptado, a la mejor dirección artística y al mejor montaje. También fue merecedora de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1979.

En el año 2000, la película fue considerada "cultural, histórica y estéticamente significativa" por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.