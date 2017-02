Las mejores escuelas de negocios de 2017

Se develaron cuáles son las b-schools del mundo según la empleabilidad de sus alumnos y su excelencia en la investigación. El informe, realizado por la consultora QS, identifica los 250 programas de MBA full-time en todo el mundo, en 36 países diferentes. Para ello, encuesta y analiza a más de 12.000 empleadores de MBA y más de 76.000 académicos.

Así, teniendo en cuenta la empleabilidad de sus alumnos, las cinco principales escuelas de negocios de América latina son: Pontificia Universidad Católica de Chile, INCAE Business School, EGADE Business School, Campus Monterrey, Universidad Adolfo Ibáñez e Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico (ITAM). Las instituciones argentinas recién aparecen cuando se completa el top ten: IAE Business School, IPADE Business School, ESAN, Universidad Torcuato Di Tella y Graduate School of Business de la Universidad de Palermo. La Argentina es, junto con México, el país de la región que más instituciones tiene en el listado.

En Norteamérica, por su parte, las 10 principales escuelas de negocios son: Harvard Business School, Stanford Graduate School of Business, The Wharton School, Kellogg School of Management, Chicago Booth School of Business, Columbia Business School, MIT Sloan School of Management, University of Michigan Ross School of Business, UCLA Anderson School of Management y NYU Stern School of Business.