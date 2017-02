Motochorros asaltaron a Longobardi en Barrio Norte

El periodista Marcelo Longobardi fue víctima hoy de un robo en pleno Barrio Norte al mediodía, cuado un motochorro lo tomó del cuello y le arrancó su reloj.

"Me agarró del cogote y me dijo: ’Dame el reloj o te mato’. Me robaron a las 12,30. No había policías en la zona", dijo el periodista por radio Mitre.

Aunque el conductor de "Cada Mañana" dijo que "no había policías en la zona" y que esta vez "no" iba a hacer la denuncia para no "perder el tiempo", trascendió que las autoridades policiales habían iniciado una investigación de oficio.