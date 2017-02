Macri buscará que Argentina pueda volver a exportar biodiésel a la UE

El presidente Mauricio Macri arribará hoy a Madrid con el objetivo de fortalecer lazos políticos con España pero también de potenciar el comercio bilateral entre ambos países. Y en esa búsqueda, trascendió ayer en la capital española que el Presidente intentará dialogar con su par ibérico Mariano Rajoy acerca de la posibilidad de que el país vuelva a exportar biodiésel hacia la Unión Europea, un negocio frenado desde 2013 y que generaba ingresos superiores a los 1000 millones de euros anuales.



Luego de la decisión del gobierno de Cristina Fernández en 2012 de expropiar YPF a la petrolera Repsol, España impuso restricciones al biodiésel argentino, que fueron levantadas en mayo del año pasado, casi en simultáneo con un fallo de la Organización Mundial de Comercio, ratificado en octubre, en contra de las medidas antidumping impuestas por la Unión Europea contra nuestro país, principal productor mundial y por entonces el mayor abastecedor del mercado. En octubre de este año se espera que la Comisión Europea en Bruselas levante las sanciones y Argentina pueda recuperar un negocio de gran potencial. Para ello, el rol de España como nexo para acercar posiciones puede ser clave. Por citar dos casos, Francia no apoya volver a importar biodiésel argentino e Italia se abstiene de opinar.



Macri, que viajó con su mujer Juliana Awada y su hija Antonia, será recibido en el aeropuerto de Barajas por el embajador argentino en España Ramón Puerta.



En diálogo con la prensa, ayer, el ex senador nacional y ex gobernador misionero admitió que se trabaja en el tema biodiésel, aunque resaltó también la importancia de fortalecer el turismo.



Y puso un ejemplo: "Yo también soy embajador ante Andorra, que es un país de 70.000 habitantes y al que ingresan por turismo siete millones de extranjeros por año.





No puede ser que a la Argentina sólo entren cinco millones de turistas".



Puerta aseguró ayer que España le dará una gran recepción a Macri, ya que entiende que "Argentina volvió a la normalidad, a dar certidumbre, a ser el país que siempre tuvo buenos lazos en las relaciones internacionales y en el que disentir ya no es un pecado como antes".



El embajador consideró, además, que la llegada de Macri da certidumbre a España y se ilusionó con que el Mercosur pueda convertirse en un aliado de la Unión Europea, en un contexto en el que Estados Unidos "parece inestable" tras la llegada a la presidencia de Donald Trump.



En su primer día en territorio español, Macri no tendrá actividad oficial, ya que llegará alrededor de las 14, aunque no se descarta que por la noche cene con invitados especiales en la residencia del Pardo, en la que se hospedará.



Mañana comenzará su nutrida agenda, cuando a las 10.30 sea recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real y, posteriormente, visite el Congreso español, donde dará un discurso. Por la noche será agasajado por los Reyes en la denominada cena de gala, y el jueves visitará a Rajoy en la Moncloa, además de participar en la inauguración de la feria ARCO.



En la comitiva del Presidente estarán los gobernadores de Salta Juan Manuel Urtubey, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, así como también un grupo de cuatro ministros que formarán la canciller Susana Malcorra, el titular de Producción Francisco Cabrera y sus pares de Trabajo y Modernización, Jorge Triaca, Pablo Avelluto y Andrés Ibarra.



Cabrera tendrá una actividad intensa que comenzará hoy mismo, cuando se reúna con el ministro de Economía español Luis De Guindos, en pos de reforzar el flujo comercial bilateral, pero también de lograr un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea. Mañana, con Triaca, asistirán al Consejo Económico Social, donde con representantes de las distintas cámaras del sector buscarán imitar el modelo español, que en 2012 impulsó la producción de tres millones de vehículos.



Argentina intenta lograr un acuerdo con la industria automotriz para lograr fabricar un millón de autos en 2023.