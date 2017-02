Todavía falta más de un mes para que se concreten los aumentos en las tarifas de gas, pero las organizaciones de defensa de los consumidores ya analizan recurrir a la Justicia si los incrementos resultaran excesivos e irracionales, tal como lo hicieron el año pasado.



Las estimaciones de los nuevos precios que pagarían los usuarios ya encendieron la polémica. Pese a que algunas previsiones privadas indican subas que rondan el 50%, durante el fin de semana que pasó la organización Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) calculó que el 55% de los hogares que utilizan el servicio de Metrogas abonarán hasta un 150% más en las facturas sin impuestos solamente por la distribución. A esto habrá que agregarle las subas para los productores -a discutirse nuevamente el 10 de marzo, luego de la audiencia pública de septiembre- y las empresas de transporte.



Si efectivamente los usuarios terminan pagando a partir de abril el doble o hasta el triple de lo que vienen abonando desde octubre, algunas entidades ya adelantaron a El Cronista su voluntad de dificultar la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios.



Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, comentó: "Participaremos de la audiencia del 10 de marzo y nos vamos a oponer a que le concedan más aumentos a los productores de lo que ya se habló en septiembre.



En el mundo, el precio del gas en boca de pozo está bajando y acá lo suben.



Es un disparate". Polino también manifestó: "Vamos a estudiar las tarifas cuando se anuncien y podríamos llegar a hacer una presentación judicial. Un aumento excesivo va a terminar en los juzgados. La Corte Suprema ya dijo el año pasado que las subas deben ser razonables y progresivas porque, de otro modo, habría mayor grado de incobrabilidad".



Sandra González, presidente de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), asintió: "Claro que vamos a judicializar el tarifazo si resulta desmedido". Consultada sobre qué porcentaje le parecería "excesivo", González aclaró que "todo" lo sería, ya que, para ella, hay aumentos generalizados en todos los productos.



Asimismo, el presidente de Deuco, Pedro Bussetti, señaló: "Las audiencias públicas cumplen con lo establecido legalmente, por lo que va a ser difícil que haya frenos en la Justicia.





De todas formas, algún equipo avezado de abogados podría criticar la razonabilidad de las subas. El problema de la aplicación de estos cuadros es la situación económica: la mayoría no va a poder pagar".



Por su lado, el ex legislador por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Alejandro Bodart, quien se ha opuesto en varias oportunidades a las subas tarifarias que el presidente Mauricio Macri propuso mientras gestionó la Ciudad, indicó: "Hay sectores que podrían tener boletas con aumentos superiores al 200%. Si es así, intentaremos conseguir un amparo y habrá muchos jueces dispuestos a frenarlos. El Gobierno debería presentar un estudio de impacto social, ya que hasta ahora mostró insensibilidad y torpeza".



Lo cierto es que las cifras oficiales se conocerán a fines de marzo y, hasta ese momento, cualquier estimación podría quedar en offside.



Este medio se comunicó con Metrogas para que analice el cálculo de Deuco, pero no obtuvo respuesta.