La deuda emitida por Macri y las provincias ya equivale al total de las reservas del BCRA

Las colocaciones de deuda en dólares desde el 10 de diciembre de 2015, día en el que asumió Mauricio Macri, concretadas entre las provincias y el Estado Nacional prácticamente equivalen al stock de reservas internacionales en el Banco Central.



El cálculo surge de sumar las emisiones por parte del Estado Nacional en dólares (en la que se incluye la deuda soberana en moneda extranjera, las Letes y también las colocaciones en pesos que se subscribieron en divisas, y se resta lo pagado a los holdouts por u$s 9300 millones), por u$s 38.200 millones a los que se agregan las que concretaron las provincias entre 2016 y lo que va de este año, que llegan a

u$s 9100 millones.



Entre ambos números se llega a u$s 47.300 millones, mientras que las reservas internacionales cerraron ayer, según informó la entidad monetaria, en u$s 49.051 millones.



"En total, al contabilizar toda la deuda en dólares, teniendo en cuenta el stock de Letes que se adeuda con el sector privado y el repo (préstamo de corto plazo) que se consiguió con los seis bancos que ayudaron a colocar la deuda en enero de este año se llega a u$s 38.200 millones", sostuvo Hernán Hirsch, economista de FyE Consult.



Este año, por el "efecto Trump" de escenario de suba de tasas, el Ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo aprovechó la ventana que se abrió en enero, antes de que el electo presidente de Estados Unidos asumiera el cargo, y colocó u$s 7000 millones en mercados internacionales (mediante la reapertura de bonos en dólares con vencimientos a 5 y 10 años).



Unos días antes, a través de los seis bancos colocadores, había conseguido u$s 6000 millones mediante un repo, que es un préstamo a 18 meses de plazo. No obstante, estos u$s 6000 millones aún no fueron ingresados a las reservas internacionales.



De esta manera, antes de que terminara el primer mes del año el Gobierno se hizo con u$s 13.000 millones, a los que se suma las colocaciones en moneda local (en parte suscriptas en divisas).



"El Gobierno adelantó muchas de las colocaciones para anticiparse al pago de los vencimientos que se avecinan", destacó Ramiro Castiñeira, economista de Econométrica.



De hecho, dentro de los vencimientos de deuda pública en poder del sector privado, los principales habrá que afrontarlos durante el segundo trimestre: en abril habrá que gatillar u$s 6540 millones del Bonar X, en mayo u$s 2100 millones del Club de Paris y, en junio, u$s 1000 millones del Global 17. Del total de obligaciones en dólares (en manos del sector privado), por u$s 16.370 millones en 2017, unos u$s 12.000 millones se concentran entre el cuarto y sexto mes del año.



Para llegar a los u$s 38.200 millones se contabilizan títulos soberanos en moneda extranjera emitidos en 2016 según ley de Nueva York, que alcanzaron los u$s 22.050 millones, aunque de este total se restan u$s 9300 millones que se utilizaron para pagar a los holdouts. Fueron u$s 16.500 millones iniciales (menos lo cancelado con los bonistas), u$s 2750 millones para recompra del Cupón PBI (que aún no se concretó



por problemas legales, según explicaron desde Finanzas) y los 2500 millones de euros colocados a principios de octubre, que equivalen a alrededor de u$s 2800 millones, aproximadamente.



También engrosaron el stock de deuda la emitida en corto plazo, neta de lo que ya se pagó. Según confirmaron desde el Ministerio de Finanzas, el stock de Letes en dólares con privados ascienda a los u$s 7300 millones.



Además se hicieron durante el año pasado (y se ampliaron la semana pasada) colocaciones en pesos a tasas fijas y también se emitieron títulos que indexan por la inflación, que buena parte de ambos fueron suscriptos en moneda extranjera.



Por otra parte, las colocaciones concretadas en 2016 por ocho provincias y la Ciudad de Buenos Aires (Córdoba, Santa Fe, Chubut, Chaco, Mendoza, Salta, Neuquén y Buenos Aires) alcanzaron los u$s 7050 millones, a los que se se agregan las que se hicieron en lo que va del 2017. La provincia gobernada por María Eugenia Vidal consiguió u$s 1500 millones, mientras que en su debut en el mercado internacional Entre Ríos logró u$s 350 millones y, La Rioja, u$s 200 millones. De esta manera, totalizan, hasta el momento, en u$s 9100 millones.



El incremento de las reservas internacionales de los últimos meses responde, en buena medida, a estas colocaciones de deuda en dólares. Este ingreso de divisas, a su vez, implicó un fortalecimiento del peso: la semana pasada llegó a niveles similares de 12 meses atrás, situación que sumada a una inflación del 40% en 2016 se traduce en una pérdida de competitividad de algunos sectores.