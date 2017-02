La diputada oficialista y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró ayer que en el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino no hubo "mala fe", pero consideró que "no puede haber más errores" del gobierno nacional.

"Lo que hace (el ministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad es correcto desde el punto de vista de una propuesta de un concurso preventivo. No está mal conforme a la ley. Lo que sí está mal es no haber integrado todas las demandas del Grupo Macri y lo que sí está mal es que tenía que haber existido un mecanismo, cosa que el Presidente (Mauricio Macri) lo tiene clarísimo, para desprenderse de toda decisión que tenga que ver con grupos económicos familiares", subrayó la diputada en declaraciones a Radio Mitre.