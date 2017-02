Vidal prepara mejora en oferta salarial a los docentes, pero manteniendo suba de 18%

Con la presión del inicio del ciclo lectivo en apenas 15 días, la administración bonaerense de María Eugenia Vidal citó para el próximo jueves a los gremios docentes de la provincia con el propósito de intentar un acercamiento que permita destrabar la discusión salarial y alejar la amenaza de conflictos en el comienzo de las clases. En ese objetivo, las autoridades bonaerenses evaluaron ayer posibles alternativas para mejorar la oferta salarial a los maestros pero sin modificar el esquema de una suba anual del 18% distribuida en cuatro tramos trimestrales y con la incorporación de una cláusula gatillo de ajuste por la evolución de la inflación que mide el Indec.



En esa línea, fuentes del gobierno provincial admitieron como una posibilidad que, adicionalmente al incremento del 18%, se sume algún reconocimiento por el deterioro salarial de 2016, en formato porcentual o de suma fija.



Ese mecanismo ya fue consagrado en el acuerdo que la propia Vidal selló en diciembre pasado con los gremios de estatales, donde –además del incremento de 18% para 2017– se fijó una suba de 3,6% para el último trimestre de 2016 para compensar la pérdida por inflación.



También el convenio firmado la semana pasada en la negociación de los bancarios estableció una suba de 4% para equilibrar el deterioro del año pasado más un incremento acumulativo de 19,5%, con lo que totalizó una mejora de 24,28%.



"Es una de las alternativas que se está analizando pero aún no hay una decisión definitiva. Es una posibilidad", reconocieron ayer cerca de Vidal, aunque insistieron en que de ninguna manera se modificará la oferta del 18% que ya fue rechazada por los gremios, que oficializaron un reclamo del 35%.



La discusión bonaerense es seguida con atención por el resto de las provincias que, ante la falta de una referencia nacional, optaron por paralizar sus respectivas negociaciones a la espera del resultado de las conversaciones que lleva adelante la gestión Vidal.



Si no hay acuerdo en Buenos Aires antes del viernes, la mayoría de las jurisdicciones avanzará con sus propios planes la semana venidera para evitar que los gremios cumplan con su amenaza de no comenzar las clases.



Ayer, en la previa de la nueva convocatoria a los representantes de los maestros, la gobernadora bonaerense insistió en la defensa de su propuesta salarial y pidió que "no se politice la negociación" paritaria.



"Estamos hablando de salarios bajos. Yo sé que el docente gana mal y me encantaría pagarles más, pero en un año no se van a resolver décadas de mala administración", afirmó Vidal.



A continuación, criticó a "los gremialistas docentes que se declaran públicamente kirchneristas", se quejó del reclamo de aumento del 35% y dijo que el incremento que ofreció su gestión será acompañado con una cláusula gatillo la inflación, "que está a la baja".



Desde Udocba, Miguel Díaz, rechazó por "irracional" que Vidal mantenga la propuesta del 18% "en cómodas cuotas" y advirtió que de este modo el gobierno bonaerense "deja abierto un camino de conflicto que no queremos".