Bill Gates pide que los robots paguen impuestos

Los robots tienen al menos una ventaja injusta sobre los trabajadores humanos: no pagan el impuesto a las ganancias.



Bill Gates, el cofundador de Microsoft y el hombre más rico del mundo, cree que eso debe cambiar. Es una idea que hasta ahora estaba más asociada a los socialistas europeos que a los líderes de la industria tecnológica, y lo ubica en la inusual posición de apoyar explícitamente impuestos para frenar la adopción de nuevas tecnologías.



Gates hizo su fortuna a raíz del uso generalizado de las PC, lo que contribuyó a la eliminación de categorías enteras de trabajadores, desde mecanógrafos hasta agentes de viajes. Pero, en una entrevista con Quartz, sostuvo que quizás sea hora de desacelerar deliberadamente el avance de las próximas tecnologías que afecten el empleo.



"Es realmente malo que la gente en general sienta más miedo que entusiasmo con respecto a la innovación‘.



En este sentido, agregó Gates: "Los impuestos son sin duda una mejor manera de manejar el desarrollo tecnológico que la prohibición de algunos elementos del mismo".



La idea de utilizar los impuestos para apoyar a la gente que pierde el trabajo por la automatización está ganando aceptación en el mundo de la tecnología, pero Gates fue más allá y propuso un tributo directo sobre los robots que podría ser igual al que pagan los trabajadores humanos.



"Ahora, una persona hace un trabajo por valor de, digamos, u$s 50.000 en una fábrica, ese ingreso se grava y se obtiene el impuesto a las ganancias, la retención de seguridad social, y todas esas cosas", dijo.



"Si un robot viene a hacer lo mismo, se podría pensar que habría que ponerle un impuesto al robot a un nivel similar".



El dinero extra debería utilizarse para volver a capacitar a los trabajadores que los robots hayan sustituido, señaló Gates, poniendo en primer lugar a "las comunidades donde esto tiene un impacto particularmente elevado".



Algunos políticos también entraron en acción.



Benoit Hamon, candidato socialista de Francia en las elecciones presidenciales de este año, pidió un impuesto a los robots para financiar un ingreso mínimo para todos.



Algunos líderes del mundo de la tecnología han insinuado que los clientes de las compañías tecnológicas –más que la propia industria– deben pagar más por los impuestos. En una reciente entrevista con el Financial Times, Satya Nadella, actual director ejecutivo de Microsoft, dijo: "Cuando alguien reduce los costos, eso significa que, con suerte, se está creando un superávit.



Siempre se puede gravar el superávit".



Gates se hizo eco de esa sugerencia, aunque también adoptó una postura más radical con su gravamen sobre los fabricantes de máquinas. "No creo que las compañías fabricantes de robots se vayan a enojar porque haya un impuesto", dijo. "Está bien".