Ya es posible pagar compras online con tarjeta de débito

Los usuarios de Internet ya tienen habilitada la esperada opción de usar sus tarjetas de débito para pagar compras online. Mercado Pago anunció ayer la disponibilidad de pagos a través de débito con las tarjetas Maestro y Cabal Débito, que pueden ser usadas en la plataforma de Mercado Libre y en cualquier sitio de comercio electrónico que procese sus pagos con Mercado Pago.



"Se trata de una medida clave para expandir el e-commerce y fomentar la inclusión digital, ya que brinda la opción de operar a usuarios que no cuentan con tarjeta de crédito y hasta ahora encontraban pocas opciones para comprar por Internet", explicó Paula Arregui, VP de Producto de Mercado Pago.



"En un extremo tenés las redes de cobranza, como Pago Fácil. Pero nos faltaba algo para la gente bancarizada con acceso a una tarjeta de débito pero no a una de crédito y que ahora pueden pagar online en tiempo real desde su casa y sin hacer una cola", agregó.



En la empresa están trabajando en la homologación necesaria para incorporar a las tarjetas de débito que pertenecen a la red Banelco emitidas por distintos bancos. Estiman que estará disponible para fines de marzo.



"La red de Maestro es muy relevante porque están adheridos los bancos nacionales y provinciales con una gran cantidad de plásticos.



En el caso de Banelco, de grupo Prisma, incluye a bancos que ya tienen una gran estimulación a la compra digital", señaló Arregui.



Por su parte, PayU, proveedor también de servicios de pagos online, viene realizando pruebas con pagos con tarjetas de débito en el mercado local desde octubre y esperan potenciarlos durante este trimestre.



Hasta el momento el 12% de los pagos que procesan son a través de tarjetas de débito pero estiman que puede llegar a representar un tercio de las transacciones. "Se trata de ampliar el e-commerce hacia un nicho importante.



Hay 38 millones de tarjetas de débito en la Argentina, uno de los mayores números de la región. Crecen las posibilidades de venta de cualquier comercio o pyme", destacó Rafael Ospina, country manager de PayU para la Argentina.



Para el ejecutivo, la incorporación del débito puede hacer crecer el comercio electrónico un 10%, al sumar a aquellos clientes que nunca antes realizaron una compra por Internet.



Incluso en el sector también esperan que los cambios implementados recientemente por el Gobierno para los pagos de las compras en cuotas puedan tener una influencia positiva en los pagos online a través de débito.



"Tenemos varios clientes que tienen tickets de venta bajos donde los consumidores pueden preferir pagar con una tarjeta de débito. En ese caso, pueden entrar clientes que hasta ahora usaban medios de pago en efectivo", agregó Ospina.



Si bien los porcentajes que los sitios de comercio electrónico pagan por el procesamiento de los pagos con crédito o débito son iguales, en algunos países está diferenciado, algo que no se descarta que suceda más adelante también en la Argentina.



"A los vendedores les cobramos un único porcentaje. Pero si el débito empieza a ganar tracción y esto logra a que nuestro costo promedio se reduzca, lo vamos a traducir en una reducción de la tarifa a nuestros usuarios finales.



Estamos esperando que el medio de pago se acomode", concluyó Arregui..