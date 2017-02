Argentina con récord de piratería en software

Argentina es el país con mayor porcentaje de piratería de software de América latina. Según un informe de BSA The Software Alliance, 69% del software instalado en el país es ilegal, frente a un promedio del 55% en la región latinoamericana. Esto representa un valor comercial de u$s 554 millones, según esta organización internacional integrada por las principales compañías desarrolladoras.



De acuerdo a este informe, el problema está subestimado a nivel corporativo, ya que "los directores de informática estiman que un 15% de los empleados carga software sin su conocimiento; cuando en realidad lo hace un 26% de los empleados".



El trabajo advierte que "al utilizar software sin licencia, se incrementan los riesgos de ciberataques. Sólo en 2015, las empresas afrontaron un gasto de u$s 400.000 millones por esta causa. Ese año se detectaron 430 millones de nuevas piezas de malware (software malicioso), un 36% más que en 2014. Ese mismo año, más de medio billón de registros de información personal fueron robados o perdidos debido a estas intrusiones.



Los cálculos de BSA indican que las organizaciones enfrentan algún ataque de malware cada tres minutos. Muchas compañías no cuentan con sistemas lo suficientemente sofisticados para advertir estos ataques, y el promedio de demora en detectarlos es de 205 días (siete meses). Estos eventos no sólo generan pérdidas de productividad, sino que ocasionan problemas legales, multas y deterioro de la reputación. Además, el uso de software sin licencia reduce la cantidad de impuestos que puede recaudar el gobierno y afecta la estructura de servicios para apoyar software en el mercado local.