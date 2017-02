La IT es el canal de ventas del verano

Que la tecnología ocupa cada vez más espacios de nuestra vida no es ninguna novedad.



Pero, ahora, también, es protagonista de las vacaciones, no solo porque los usuarios las llevan para jugar, tomar fotos o leer algún libro digital a orilla del mar si no porque las compañías las eligen como un aliado estratégico para sus acciones de marketing.



Un ejemplo son las iniciativas realizadas por Movistar. "En los principales paradores de Mar del Plata y Pinamar, realizamos recitales llamados 'Silent Concerts'.



Allí, los viernes y sábados de enero se hicieron shows experimentales donde se invitaba a los asistentes a escuchar las presentaciones de las bandas emergentes, que tienen su material subido a nuestra aplicación FRI Movistar, través de auriculares.



Es una nueva forma de escuchar un recital, en silencio, en la playa", detalla Juan Podesta, jefe de Patrocinios de Movistar. Mientras, en los puntos céntricos de estas dos ciudades, la compañía de telefonía celular instaló un domo tecnológico y un samba. Los clientes que decidan participar en la experiencia reciben luego un gif animado de regalo para que puedan compartir en sus redes sociales. Podesta sostiene que la tecnología y la innovación son características de la marca. Por eso, a la hora de planificar las acciones, apuntan a que los usuarios puedan transmitir este espíritu de la mano del 4G. Este año, la campaña comenzó el 2 de enero y duró 40 días. Al cierre de esta edición, la firma ya había realizado más de 10.000 gifs animados. En cuanto a las características técnicas, el domo reproduce una sesión rockera con las tres posiciones bien marcadas de bajo, batería y guitarra/voz y un array 360 de cámaras sincronizadas por un sistema de 60 microcomputadoras Raspberry, que capturan una secuencia de imágenes en un instante de tiempo. "De esta manera, los visitantes saltan en el momento justo, el sistema captura la imagen, la procesa como photomotion y la envía de manera automática a los participantes en forma de gif, un video de movimiento envolvente donde se ven flotando en el aire como rockstars", cuenta el jefe de Patrocinios de la telefónica. Cablevisión y Fibertel también eligieron a la tecnología como principal eje de sus acciones de verano. ¿Por qué? "El verano es el momento ideal para seguir acercándonos al público joven, nuestro target. En el caso de Fibertel, Internet es una herramienta clave para los jóvenes. Por eso, este año, además de los tótems de conexión con los que ya contamos hace varios años, sumamos paradores completamente wi-fi en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Gracias a ellos, los veraneantes pueden conectarse desde la playa de forma libre y totalmente gratis, sean o no clientes de Fibertel", afirma Martín Pezza, jefe de Marketing Cablevisión Fibertel.



En Mar del Plata, el proyecto realizado por la empresa incluyó una obra de dos meses que se subdividió en dos etapas, la habilitación de un nodo óptico exclusivo para el parador; y, por otro lado, la construcción de un enlace de fibra óptica dedicado para dar servicio.



Mientras que, en Pinamar y Cariló, la instalación se realizó en diciembre y demandó el cableado hasta los tres paradores donde se realizaron las acciones.



"Con Cablevisión, también contamos con un domo 360º ubicado en la esquina de Pinamar de Bunge y Libertador, y en el parador Bahía Varese de Mar del Plata, donde los turistas pueden colocarse un visor de Realidad Virtual para adentrarse en los contenidos que elijan.



De esta manera, los participantes sienten que se encuentran dentro del set y viven una experiencia inmersiva", agrega Pezza.



Durante la primera quincena de enero, en las playas de wi-fi se conectaron en estos paradores más de 63.000 usuarios, 21.000 en Mar del Plata, 30.000 en Pinamar y 12.000 en Cariló.



Mientras que, en otros puntos, como tótems y bares distribuidos en las ciudades mencionadas, se conectaron 204.500. "Hacia el final de la temporada, esperamos cuadruplicar esas cifras", agrega el ejecutivo de Cablevisión.

De las góndolas a la playa

Pero no solo las compañías tecnológicas apostaron por los dispositivos IT para atraer y fidelizar clientes. Disco, por ejemplo, generó un espacio propio en el corazón de Pinamar, que se activó el 3 de enero. Se trata de un lugar que reúne juegos, música y premios. Asimismo, se creó una lista de verano de Disco, en Spotify, la cual puede bajarse gratis.Además, los fines de semana un DJ pasa música en vivo dentro del lugar. El espacio de Disco posee 35 metros cuadrados y una estructura con sistema de iluminación integral; dos tótems con pantallas touch de 21 pulgadas y un juego digital generado exclusivamente para la acción que reproduce canciones de la "Playlist de verano Disco". Según datos suministrados por la compañía, durante la semana, concurren a este espacio cerca de 400 participantes, y 900 durante los fines de semana.Otra experiencia es la de Fernet Branca, con su "Móvil Especialista Fernet Branca".Se trata de un camión de 15 metros de largo que hace las veces de un bar, donde sus visitantes pueden ver una película con visores de realidad virtual, y pasar a un sector VIP donde hay juegos y premios vinculados con los tragos.El camión vistará diferentes puntos del país durante todo el año, habiendo iniciado su recorrido en enero en Villa Carlos Paz. Asimismo, durante enero y febrero, está en los principales paradores de Mar del Plata, Rosario y la Costa del Uruguay. "De esta manera, en 2017, incorporamos tecnología de vanguardia para trasmitir la versatilidad de nuestro producto en el mundo de la coctelería", sostiene Hernán Guillermo Mutti, gerente de Marketing de Fratelli Branca Destilerías.Los casos muestran el peso que va tomando la tecnología como canal primordial para las acciones de marketing, sin importar el rubro o la especialización de las compañías. Eso sí, tal como aclara Mutti, lo interesante es saber cómo y por qué aplicarla."Cuando decidimos trabajar con realidad virtual, teníamos en claro que no tenía que ser un uso de la tecnología por la tecnología misma. Sabíamos que teníamos una historia para contar y buscamos el mejor soporte para hacerlo", concluye.