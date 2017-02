Adiós a las muñecas: Mattel lanza una Barbie interactiva y en holograma

Mattel continua actualizando las propuestas de su muñeca más famosa, y ahora el fabricante ofrecerá una Barbie interactiva denominada Hello Barbie Hologram y que estará a la venta a mediados de año. Aunque su precio aún no se ha dado a conocer, los trascendidos indican que no pasará de los u$s 300 la unidad.



Este nuevo e innovador modelo de muñeca acaba de ser presentado durante la feria anual de la Asociación de la Industria del Juguete que se llevó a cabo la semana pasada, aunque se trata de "solo una muestra", por lo que como Mattel señalaba, cuando llegue al mercado podría variar en cuanto a todas las prestaciones que ofrecerá a las pequeñas consumidoras.



La propuesta de este fabricante de juguetes es un holograma de Barbie, que "vive" en el interior de una estructura plástica, que tiene la capacidad de estar activa las 24 horas, siempre y cuando se mantenga conectado el dispositivo, según relevan en el sitio de marketing Merca2.0.



Este juguete se activa mediante la voz y ofrece la posibilidad de que sus usuarios le pidan a la muñeca un cambio de apariencia, que incluye desde el tono de la piel hasta su vestimenta.



A esto se suma que puede conectarse a internet, conversar, dar clases de baile, información sobre el clima o la hora.



Esta Barbie puede además ser programada para ofrecer mensajes y recordar citas o eventos a su dueña y por si fuese poco, se conecta a Bluetooth, para permitir escuchar el teléfono u otro dispositivo, su oferta musical.



En ese marco le puede avisar a un chico que se cepille los dientes, apareciendo con un cepillo de dientes cuando llegue la hora para preguntar si están a punto de hacer lo mismo.



Los detalles de la cantidad de información que el holograma va a recordar todavía están siendo elaborados, pero hasta ahora será capaz de hacer otros recordatorios, así como bailar al ritmo de la música que está preprogramada o reproducida por un niño.



Los padres también podrán configurar el holograma a través de una aplicación móvil, guardando cosas como el cumpleaños del niño y la ubicación de los informes meteorológicos.



Por otra parte, según un representante de la marca, Ken no estará disponible por el momento.



De acuerdo a datos de Brand Finance 2016, Barbie tiene un valor de marca de u$s 571 millones a nivel mundial, y sus ventas durante 2015, según Mattel, han estado en 905 millones de productos de la marca, una cifra que ha venido descendiendo desde 2012, cuando se superaron los 1200 millones de productos.