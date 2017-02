Paritarias: La CGT sepulta tope salarial de 18% y prevé aumentos de entre 22% y 25%

En la primera línea de la CGT están convencidos que la definición de la paritaria bancaria, que se cerró el jueves pasado con un incremento anual del 24,28%, puso fin a la aspiración del Gobierno de imponer un tope del 18% a las negociaciones salariales en el sector privado. Estiman que la mayoría de las paritarias terminará definiendo aumentos en una banda de entre el 22% y 25%, con la garantía de incorporación de una cláusula gatillo automática y siempre que la inflación del trimestre febrero-abril, escenario en el que se discutirán la mayoría de los convenios, se ubique en un promedio del 2% mensual. Una aceleración de los precios por encima de esa previsión "nos obligará a revisar las cuentas y pedir mayores aumentos", alertó un importante dirigente de la mesa de conducción de la central obrera.



Desde esa perspectiva, dos de los miembros del triunvirato cegetista, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, machacaron ayer con la estrategia de declarar sepultado el techo con el que la Casa Rosada imaginaba modelar las paritarias. "Nadie va a discutir alrededor del 18% cuando en los primeros meses ya hay impacto con el cuadro tarifario en peajes, en salud y en educación", aseguró Schmid. Y si bien consideró como "probable" que la inflación de 2017 sea menor al 41% que estimó el Indec para el año pasado, advirtió que "si no hay una moneda en el bolsillo de los trabajadores, a quién le importa la inflación".



Similares argumentos desgranó Acuña contra la referencia salarial del Gobierno y anticipó que en el caso de su paritaria, que involucra al personal de estaciones de servicios, reclamará una recomposición del 20% por un semestre. "El año pasado firmamos 24% por 6 meses, menos mal, porque la inflación fue más del 40%. Ahora pediremos 20% por 6 meses y después veremos como están las cosas. Pero el Gobierno no se tiene que meter en la paritaria", criticó el dirigente en declaraciones a FM Radio con Vos.



En la central advirtieron del impacto del acuerdo salarial sellado en la actividad bancaria, que fijó una suba de 24,28%, en un solo tramo y con revisión automática según la evolución de la inflación. "Quedó claro que el techo que pretenden quedó sepultado por la propia realidad", evaluó un referente de la cúpula cegetista.



Incluso, planteó que el esquema definido por los bancarios, donde el incremento total se compuso de una suba de 4% para compensar la pérdida salarial de 2016 y un ajuste de 19,5% para este año, podría replicarse como una alternativa en las discusiones con los gremios docentes, donde el Gobierno también presiona por fijar un techo del 18%. En ese sentido, la fuente recordó que el convenio que firmó la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con los sindicatos de estatales de la provincia en diciembre pasado estableció un aumento de 3,6% compensatorio por la caída del salario real del año pasado sobre el cual se aplica la suba de 18% de 2017, distribuida en cuatro tramos trimestrales de 4,5% ajustables también por el índice inflacionario del Indec. "Reconociendo la pérdida del año pasado más lo de este año, se va a estar en una banda de entre 22% y 25% si es que la inflación no se desmadra", justificó el dirigente.