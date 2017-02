Convertida en una de las mayores denunciadoras de Cristina Fernández de Kirchner, la diputada nacional Margarita Stolbizer debatirá en marzo (dentro del GEN y con el Frente Progresista) si integra una alianza con Sergio Massa y si será candidata a senadora, porque no quiere ir nuevamente por una banca en Diputados. Elogia a tres mujeres: a Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador ("es una persona brillante, tiene una visión de la política que pocos tienen, además de ser una mujer extremadamente trabajadora"); a Carolina Stanley ("es una de las mejores"), y a María Eugenia Vidal.



–¿Cómo ve al Gobierno después de 14 meses de gestión?

–Menos bien de lo que pensaba que iba a estar. Noto un país mucho más conflictuado de lo que pensé que iba a ser. En su inicio el Gobierno había logrado una sensación de paz y tranquilidad después de toda la crispación que habíamos tenido durante el kirchnerismo. Los propios errores que el gobierno ha ido cometiendo reeditaron un escenario de confrontación y conflictividad. Ha permitido que el kirchnerismo, que debió haber estado replegado, pudiera hoy volver a sentirse como una alternativa política, sumado a los temas no resueltos. El Gobierno generó expectativas no medidas sobre el segundo semestre y empezó el segundo año y las cosas que dijeron no están ocurriendo.



–La semana pasada hubo un fuerte debate en torno al DNU para modificar las ART...

–El peor error inicial fue intentar designar a los miembros de la Corte por decreto. Y ahora vemos el abuso en los decretos en un gobierno que logró construir mayorías a partir del diálogo y de los consensos. Me llama mucho la atención los intentos de descalificación, por ejemplo de Massa a quien habían llamado durante todo el año para sacar todas las leyes. Con Massa y el Bloque Justicialista fueron construyendo una mayoría que ni siquiera ellos mismos esperaban. Y les funcionó. A fin de año empezaron a volcarse más a acuerdos con el peronismo, incluso sectores que fueron cristinitas. Siento que ellos piensan que se benefician con la existencia de Cristina y prefieren pelearse con ella que les arrima votos y no tenerlo a Massa en la vereda de enfrente.



–Defendió a la Vicepresidenta en la causa por su fundación SUMA, ¿sigue pensando igual?

–Sigo pensando exactamente lo mismo. En su momento dije que Gabriela Michetti no es lo mismo que José López y dije que los Panamá Papers no son las empresas de Lázaro Báez. Sobre este gobierno recae la enorme responsabiliad de ser exageradamente transparentes, extremadamente cuidadosos. Y no lo son, subestiman la institucionalidad, subestiman la ética como parte de la política, los conflictos de intereses.



– Usted en algunos temas habla bien del Gobierno por lo que se mencionó el año pasado la posibilidad de que Macri o Vidal le ofrecieran un cargo...

–Si, hablo. Y en esas cosas que hablo bien acompaño. Pero en este año hay muchas cosas que me fueron separando del Gobierno, no tengo hoy con ellos la misma relación que tenía un año atrás cuando, como la mayoría de los argentinos, creí en los cambios que este Gobierno podía producir. Con María Eugenia es distinto, tengo una muy buena relación personal y una muy buena opinión sobre ella porque creo que se ha puesto al hombro una cosa tan compleja como la provincia de Buenos Aires. Tenemos que ayudarla aunque sea para tener la seguridad de que los que se fueron no vuelven.



–¿Por qué defendió la continuidad de Carlos Fayt y no la de Elena Higton?

–No es que quiero echar a Highton. Si la jueza juró por una Constitución que establece que los jueces terminan a los 75 años y no hizo nunca una reserva, tiene que cumplir con la norma. No funciona un país donde una jueza, que tiene que aplicar la ley, decide ella no cumplir con la ley y presentar una inconstitucionalidad.



–La Justicia, al fallar a favor de Fayt, estableció igualdad para los demás jueces

–Fayt no había jurado por esa Constitución. A mí ese fallo no me parece bien.



–¿Carrió es hoy la dirigente política que más oposición le puede hacer a Macri? ¿Por ella dieron marcha atrás con el cálculo sobre las jubilaciones?

–No. Lo revieron porque casi pierden una votación. No creo que Carrió sea la principal opositora. Opositor no es el que se enoja o hace críticas, es el que construye una alternativa de poder.



–¿Cómo la ve hoy?

–Me parece que es un problema que debe resolver el Gobierno.



–¿Coincide con quienes dicen que Macri gobierna para los ricos?

– No solo gobierna para los ricos, también para los pobres y les ha dado muchas cosas. Este es un gobierno que se desentiende de los sectores medios.