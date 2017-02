Macri viaja a España para relanzar el vínculo político y buscar inversiones

Cuando se programó, a finales del año pasado, difícilmente en Casa Rosada hayan previsto que el viaje del presidente Mauricio Macri hacia España se produjera en un momento tan oportuno como éste. En medio de lo que, claman altisonantes desde la oposición y reconocen en voz baja algunos funcionarios del Gobierno, se convirtió en la primera mini crisis política de una gestión de 14 meses, el mandatario nacional encontrará en su gira europea de esta semana un poco de oxígeno frente a los sacudones que representaron el polémico acuerdo con Correo Argentino S.A., parte del conglomerado de empresas del padre del Presidente, y al desafortunado error de cálculo en el aumento de haberes a jubilados que casi le cuesta la continuidad al titular de la ANSeS Emilio Basavilbaso.



Macri arribará a Madrid mañana junto a su esposa Juliana Awada y su hija menor Antonia, y será recibido por el embajador argentino en España, Ramón Puerta, aunque la actividad comenzará el miércoles, cuando Felipe VI y la Reina Letizia lo reciban en el Palacio Real, inédita sede, ya que desde 1975 no se realiza ninguna ceremonia oficial allí.



Esa noche será la cena de gala, con los Reyes y Rajoy como anfitriones.



En la mañana del jueves, el presidente español recibirá a Macri en la Moncloa, mientras que por la noche el mandatario argentino agasajará a las autoridades españolas con una cena de honor en El Pardo.



Jueves y viernes el Presidente será el eje de una nutrida agenda empresarial, que tendrá como objetivo central potenciar la relación comercial con el segundo país que más invierte en la Argentina, con u$s 13.145 millones por año, debilitada en los últimos años luego de la abrupta expropiación del kirchnerismo de YPF a la española Repsol.



Desde Presidencia insisten en ese punto y, por eso, revelan que se buscará "encauzar y poner en valor la relación bilateral, después de años de desencuentros".



En pos de ello, destacan que se firmará un Plan de Acción para avanzar en iniciativas concretas en materia de desarrollo de infraestructura, transporte, energía, agricultura, tecnología y comunicaciones.



De la mano de esa meta, se intentará además potenciar el comercio y aumentar las inversiones españolas en Argentina.





En esa búsqueda, se destaca la visita de 200 empresarios nacionales que participarán de una Misión Multisectorial de Comercio e Inversiones liderada por la Cámara española de Comercio en el país, y que integrarán junto a otros 400 pares españoles mesas de negocios que se llevarán a cabo, en especial, entre jueves y viernes, día en el que se realice el foro "Invertir en Argentina", organizado por el diario El País, que Macri inaugurará y en el que disertará también el ministro de Producción Francisco Cabrera, que liderara el Gabinete económico que viajará con el Presidente, que contará además con secretarios y subsecretarios de distintas áreas. La canciller Susana Malcorra; el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Cultura, Pablo Avelluto, serán los otros miembros del Gabinete que estarán acompañando a Macri.





Cabrera y Triaca tendrán mucha actividad en Madrid. El miércoles asistirán a la sesión plenaria del Consejo Económico y Social de España, donde se reunirán con sindicalistas, parlamentarios y representantes patronales de la sociedad civil española y argentina. El objetivo de Producción, principalmente, será entablar acuerdos con el rubro automotriz buscando impulsar la creación de empleo y el desarrollo de las Pymes, y avanzar en el diálogo con el sector de motos.





Avelluto, el jueves, será la cara visible de Cultura en una de las ferias artísticas más importantes de Europa: la Feria de Arte Contemporáneo-ARCO, que este año tiene a la Argentina como país invitado de honor. Además, Macri mantendrá un coloquio público con el escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Para el viernes, Macri espera con expectativas que se concrete un encuentro con Lionel Messi, la estrella de Barcelona, que podría viajar a Madrid para ser parte de una recepción a deportistas argentinos que están radicados en España. Por ahora, fuentes del sector aseguran que es difícil que el futbolista asista. El sábado, en el fin de su viaje, visitará al ex presidente español José María Aznar y visitará el nuevo estadio de Atlético Madrid.