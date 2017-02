Los números de un socio estratégico

Según la consultora Abeceb, España es el segundo país que más invierte en Argentina, detrás de Estados Unidos, con u$s 13.145 millones en IED (Inversión Extranjera Directa). No obstante, la relación bilateral comercial dista bastante de los u$s 23.413 millones en inversión de 2010, récord de intercambio.

Hasta 2012 España estuvo primero como el país que más invertía en Argentina y hoy en día cuenta con una participación del 16% del total de IED. Ese año fue decisivo, ya que se concretó la expropiación de parte del Gobierno nacional de las acciones que la ibérica Repsol mantenía en YPF.