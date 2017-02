Los inversores planean una dura embestida contra los altos sueldos en las empresas

Varios de los accionistas más poderosos del mundo planean este año tomar acciones aún más severas contra los excesivos premios que cobran los máximos ejecutivos de las empresas. Ya en 2016, las protestas de los inversores por los excesivos salarios que se habían fijado fueron las más numerosas en últimos cinco años.



Los grandes inversores incluyendo Fidelity International, Aberdeen Asset Management, Calpers, Standard Life y Henderson Global Investors dijeron a Financial Times que están planeando intensificar la presión sobre los juntas de directores para que en 2017 reduzcan las exorbitantes remuneraciones e introduzcan una mayor transparencia.



Otros inversores grandes que prometieron tomar medidas para bajar los sueldos son Hermes Investment, una gestora de activos británicos; USS Investment Management, un plan de pensiones por 50.000 millones de libras, y el brazo de inversiones de la Iglesia de Inglaterra.



Esta nueva ola de quejas de los inversores se suma a la fricción entre el management de la compañía y los grandes accionistas, que llegó a un punto crítico el año pasado cuando la mayor conciencia de la creciente inequidad de riqueza en Estados Unidos y Europa puso en primer plano la remuneración de los ejecutivos.



Según cifras de Manifest, un grupo de investigaciones, entre 10% y 20% de los accionistas se negaron a apoyar las propuestas salariales en 62 compañías incluidas en el índice S&P 500 y en 18 sociedades del FTSE 100 el año pasado, el nivel más alto de disconformidad en al menos cinco años.



Las rebeliones a gran escala donde más del 50% de los accionistas se negó a respaldar las propuestas salariales estallaron en siete de las compañías más grandes de Estados Unidos y en tres sociedades grandes de Gran Bretaña. Se trata del mayor número de revueltas de accionistas desde 2012.

BP, WPP, Reckitt Benckiser, Anglo American y Oracle se encuentran entre las empresas grandes que provocan la ira de los accionistas, y los inversores advierten que habrá más disputas.WPP, Sports Direct, Liberty Media y BP son algunas de las compañías mencionadas por los expertos en gobierno corporativo como las que tienen más probabilidades de enfrentar una reacción negativa por parte de los accionistas por los planes salariales de este año.



El malestar de los accionistas ya está teniendo su efecto. La semana pasada, la tabacalera británica Imperial Brands retiró sus planes para elevar el salario del CEO de 5,5 millones de libras a 8,5 millones como resultado de la oposición de los accionistas.



Dominic Rossi, director de inversiones en Fidelity International, que tiene uno de los antecedentes de votación más agresivos en cuanto a los salarios, dijo: "No tengo dudas de que la comunidad de gestión de activos cada vez piensa más que debe intensificar la presión sobre las compañías en este tema. Vemos eso como una responsabilidad".





La administradora de fondos, que supervisa activos por u$s 284.000 millones, comenzará a votar en contra de los presidentes del comité de remuneraciones este año si los planes salariales de una compañía son considerados inaceptables durante dos años consecutivos.



Calpers, el mayor fondo de pensiones públicas de Estados Unidos, y Henderson, administrador de activos del FTSE 250, intensificaron su foco en la suma total que se paga a los ejecutivos senior para hacer su evaluación de los niveles salariales de este año.



Aberdeen Asset Management, la tercera administradora de fondos más grande de Europa, está adoptando una postura más severa sobre los aumentos de sueldos y planea aplicar un estricto seguimiento de los niveles salariales en Estados Unidos.



Mientras tanto, la compañía de inversiones escocesa Standard Life redactó pautas de votación "más duras" para la remuneración de los ejecutivos, según Euan Sterling, jefe de administración de la compañía. "Hay que tener la cabeza escondida en la arena para no sentir el ambiente en cuanto la remuneración de los ejecutivos" aseguró.



Sacha Sadan, director de gobierno corporativo en Legal & General Investment Management, comentó: "Va a haber un mayor control sobre las compañías en la temporada 2017 de asambleas anuales de accionistas. Esto se debe a una combinación de presión social, política y financiera sobre las compañías".